Кредитные карты с Cash Back в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
620 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Механизм начисления бонусов при пользовании кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в Райффайзенбанке, выглядит следующим образом:

• клиент совершает покупки, оплачивает счета и услуги;

• часть израсходованного лимита возвращается;

• полученные средства могут быть использованы на усмотрение держателя «пластика».

Чтобы оформить такой финансовый продукт, нужно подать заявку и предоставить необходимые документы. После рассмотрения информации о заемщике Райффайзенбанк выносит решение. В случае положительного ответа открывают счет и к нему привязывают кредитку.

Кешбэк начисляется только при совершении безналичных операций, за исключением:

• платежей в интернет-банкинге;

• переводов на другие счета;

• погашения задолженности по кредитам.

Бонусная программа прекращает свое действие, если на «карточном» счете образовалась задолженность. Тем самым Райффайзенбанк стимулирует своих клиентов ответственно подходить к исполнению принятых обязательств.

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