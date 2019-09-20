Кредитные карты с Cash Back в Райффайзенбанке

Механизм начисления бонусов при пользовании кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в Райффайзенбанке, выглядит следующим образом:
• клиент совершает покупки, оплачивает счета и услуги;
• часть израсходованного лимита возвращается;
• полученные средства могут быть использованы на усмотрение держателя «пластика».
Чтобы оформить такой финансовый продукт, нужно подать заявку и предоставить необходимые документы. После рассмотрения информации о заемщике Райффайзенбанк выносит решение. В случае положительного ответа открывают счет и к нему привязывают кредитку.
Кешбэк начисляется только при совершении безналичных операций, за исключением:
• платежей в интернет-банкинге;
• переводов на другие счета;
• погашения задолженности по кредитам.
Бонусная программа прекращает свое действие, если на «карточном» счете образовалась задолженность. Тем самым Райффайзенбанк стимулирует своих клиентов ответственно подходить к исполнению принятых обязательств.
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