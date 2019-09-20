Кредитные карты с Cash Back в Росбанке





Держатель кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в Росбанке, регулярно получает обратно на счет процент от израсходованного лимита. Бонусная программа распространяется только на безналичные операции, исключая:



• денежные переводы на другие счета;



• платежи, совершенные в игровых заведениях;



• оплату задолженности по действующим кредитам.



Механизм кешбэка довольно прост и выглядит следующим образом:



1. Клиент совершает покупки или оплачивает услуги посредством «пластика»;



2. Росбанк возвращает обратно часть потраченных средств;



3. Накопленные «бонусы» используют, исходя из личных предпочтений.



Баллы не начисляются в случае, если товар сдан в магазин, а также при ненадлежащем исполнении держателем кредитки своих обязанностей по совершению платежей в адрес .



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