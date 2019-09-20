Кредитные карты с Cash Back в Росбанке

Банк: Росбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 948 до 10%
2 510 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Держатель кредитной карты с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в Росбанке, регулярно получает обратно на счет процент от израсходованного лимита. Бонусная программа распространяется только на безналичные операции, исключая:

• денежные переводы на другие счета;

• платежи, совершенные в игровых заведениях;

• оплату задолженности по действующим кредитам.

Механизм кешбэка довольно прост и выглядит следующим образом:

1. Клиент совершает покупки или оплачивает услуги посредством «пластика»;

2. Росбанк возвращает обратно часть потраченных средств;

3. Накопленные «бонусы» используют, исходя из личных предпочтений.

Баллы не начисляются в случае, если товар сдан в магазин, а также при ненадлежащем исполнении держателем кредитки своих обязанностей по совершению платежей в адрес .

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