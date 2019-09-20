Кредитные карты с Cash Back в Россельхозбанке





Сегодня вы можете оформить новый продукт – кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Россельхозбанке. При использовании данного финансового инструмента на счет клиента возвращается процент от потраченной суммы.



Кешбэк начисляется только по безналичным операциям. Исключение составляют:



• переводы на другие счета;



• совершение платежей в интернет-банкинге и казино;



• погашение долгов по кредитам.



Бонусная программа прекращает свое действие, если клиент исполняет свои обязательства перед банком ненадлежащим образом: копится задолженность на «карточном» счете. Аналогичная ситуация складывается, когда держатель «пластика» совершает подозрительные или мошеннические действия.



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