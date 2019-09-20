Кредитные карты с Cash Back в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 - 700 до 5%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Сегодня вы можете оформить новый продукт – кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%) в в Россельхозбанке. При использовании данного финансового инструмента на счет клиента возвращается процент от потраченной суммы.

Кешбэк начисляется только по безналичным операциям. Исключение составляют:

• переводы на другие счета;

• совершение платежей в интернет-банкинге и казино;

• погашение долгов по кредитам.

Бонусная программа прекращает свое действие, если клиент исполняет свои обязательства перед банком ненадлежащим образом: копится задолженность на «карточном» счете. Аналогичная ситуация складывается, когда держатель «пластика» совершает подозрительные или мошеннические действия.

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