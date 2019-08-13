Россия
Вход
Поиск

Кредитные карты с Cash Back в Совкомбанке

Банк: Совкомбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
11 191 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с Cash Back в Совкомбанке в городах:

Подробнее

Своим клиентам Совкомбанк предлагает оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Часть потраченных средств возвращается держателю «пластика». При этом условия бонусной программы не распространяются на такие операции, как:

• снятие наличных;

• погашение займов;

• перевод денег на другой счет;

• совершение платежей в игровых заведениях и интернет-банкинге.

Если заподозрят клиента в мошеннических действиях, кешбэк не будет начислен. Аналогичные меры предпринимаются и в случае возврата приобретенного товара в магазин.

Обязательным условием начисления процента от израсходованного лимита является своевременное внесение платежей клиентом на «карточный» счет.

Сведения на Banki.ru

Наш портал является одним из крупнейших медиаресурсов Рунета. Ежемесячное количество посетителей превышает 6 миллионов. Ежедневно посредством Banki.ru подается более 3 тысяч заявок.

Здесь вы сможете получить консультацию специалиста в режиме онлайн. Задайте интересующий вас вопрос, а ответ поступит в самые короткие сроки.

Если хотите пообщаться на любые темы – зайдите на наш круглосуточный форум с бесплатной регистрацией.

На основе отзывов клиентов мы составили «народный рейтинг» финансовых организаций. Сравнив представленные мнения реальных людей с официальной информацией о субъекте кредитования, вы с легкостью сделаете выбор в пользу того или иного банка (или МФО).

Специальная опция определения персонального рейтинга заемщика позволит спрогнозировать вероятность получения одобрения, чтобы гарантированно оформить ссуду без отказа.

Портал оснащен удобным интерфейсом и быстрой поисковой системой. Посетителю остается только задать необходимые параметры и выбрать самый подходящий вариант. Перейти на сайт учреждения с понравившимися условиями проще простого: воспользуйтесь функцией перенаправления по прямой ссылке.

Портал работает в круглосуточном режиме, чтобы вы в любой момент имели свободный доступ к проверенным сведениям, необходимым для принятия правильного решения.