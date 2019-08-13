Кредитные карты с Cash Back в Совкомбанке

|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
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11 191 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Своим клиентам Совкомбанк предлагает оформить кредитную карту с функцией кешбэка (до 10%). Часть потраченных средств возвращается держателю «пластика». При этом условия бонусной программы не распространяются на такие операции, как:
• снятие наличных;
• погашение займов;
• перевод денег на другой счет;
• совершение платежей в игровых заведениях и интернет-банкинге.
Если заподозрят клиента в мошеннических действиях, кешбэк не будет начислен. Аналогичные меры предпринимаются и в случае возврата приобретенного товара в магазин.
Обязательным условием начисления процента от израсходованного лимита является своевременное внесение платежей клиентом на «карточный» счет.
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