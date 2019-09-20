Кредитные карты с Cash Back в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
6 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 254 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
978 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть
198 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
51 заявка
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
12 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
7 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты с Cash Back в Восточном Банке в городах:

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Кредитные карты с функцией кешбэка (до 10%), оформленные в в Восточном Банке, отличаются от стандартных тем, что держателю за оплату товаров и услуг с использованием такого «пластика» возвращается процент от суммы покупок обратно на счет.

При этом кешбэк не начисляется по безналичным операциям, тем самым Восточный Банк стимулирует своих клиентов чаще пользоваться кредиткой.

Оформление такого финансового продукта происходит по следующей схеме:

1. Подается заявка;

2. Происходит рассмотрение предоставленной информации;

3. Восточный Банк выносит решение;

4. В случае положительного ответа открывается счет;

5. Заявитель получает кредитку на руки.

Бонусы не начисляются при оплате задолженности по долговым обязательствам, совершении платежей в интернет-банкинге и казино, переводе денежных средств на другой счет.

Если Восточный Банк заподозрит клиента в мошеннических действиях, программа будет прекращена. Аналогично кредитор поступит и при наличии задолженности на «карточном» счете, а это способствует повышению ответственности держателя за своевременное внесение платежей.

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