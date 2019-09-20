Кредитные карты с Cash Back в ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
4 527 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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При пользовании кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в ВТБ, вы получаете часть потраченных средств обратно на счет. Чем больше транзакций зафиксировано, тем больше бонусов начисляется.

Кешбэк не предусмотрен при совершении таких операций, как:

• снятие наличных;

• денежный перевод на другой счет;

• погашение задолженности по различным долговым обязательствам.

Если ВТБ заподозрит клиента в мошенничестве, действие бонусной программы прекратится. Аналогичный результат стоит ожидать в случае несвоевременного внесения платежей на «карточный» счет.

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