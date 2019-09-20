Кредитные карты с Cash Back в ВТБ





При пользовании кредитной картой с функцией кешбэка (до 10%), оформленной в в ВТБ, вы получаете часть потраченных средств обратно на счет. Чем больше транзакций зафиксировано, тем больше бонусов начисляется.



Кешбэк не предусмотрен при совершении таких операций, как:



• снятие наличных;



• денежный перевод на другой счет;



• погашение задолженности по различным долговым обязательствам.



Если ВТБ заподозрит клиента в мошенничестве, действие бонусной программы прекратится. Аналогичный результат стоит ожидать в случае несвоевременного внесения платежей на «карточный» счет.



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