Кредитные карты без кредитной истории в Азиатско-Тихоокеанском Банке

Банк: Азиатско-Тихоокеанский Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
29% до 300 000 до 92 0 1%
73 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без кредитной истории в Азиатско-Тихоокеанском Банке в городах:

Подробнее

Благодаря удобству применения и привлекательным условиям сотрудничества, кредитные карты без КИ в Азиатско-Тихоокеанском Банке получили большую популярность у граждан России. Также приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в наличии финансового рейтинга, потребуется лишь собрать необходимый пакет документов.

Варианты оформления

Для получения такого пластикового носителя можно воспользоваться несколькими методами:

1. Получить по почте. Платежный инструмент оказывается в почтовом ящике потребителя, причем заявку на его оформление клиент не подает. Активировать носитель не рекомендуется по причине высокой процентной ставки и небольшого льготного периода. Обычно такой продукт выступает дополнением к ранее оформленному потребительскому займу, а в договоре прописано предварительное согласие пользователя на его выдачу.

2. В онлайн режиме. Такой способ позволяет отправить запрос в удаленном режиме, не выходя из дома. Потребуется только заполнить электронную анкету, выслать на официальный сайт организации и дождаться одобрения. После этого можно забрать платежное средство в ближайшем отделении.

3. Посетив офис учреждения. Потребуется несколько раз приехать в контактный центр: для написания заявления, предоставления документации и получения продукта. Преимуществом такого способа является возможность проконсультироваться со специалистом при необходимости.

Список требований

Чтобы компания дала положительный ответ, необходимо соответствовать следующим условиям:

  • Быть гражданином России;
  • Возраст от 21 до 60 лет;
  • Отсутствие опыта обращения в банковские структуры;
  • Официальное трудоустройство;
  • Постоянная прописка в пределах РФ;
  • Стабильный заработок;
  • Сумма затрат на выплату долга не превышает 30% от размера заработной платы;
  • Полный пакет документов.

    • Для повышения уровня доверия желательно собрать максимум справок. Чтобы оформить минимальный лимит денег, достаточно предъявить паспорт, написать заявление и принести дополнительный документ, подтверждающий личность.

    Особенности сетевого ресурса Банки.ру

    Все посетители нашего сайта могут ознакомиться с актуальными предложениями, сроками обслуживания и выдачи готовых изделий. Информация регулярно обновляется, поэтому остается всегда достоверной.

    Самыми востребованными опциями у пользователей являются:

  • Отзывы клиентов, которые помогут выбрать самый выгодный тип пластика;
  • Форум, где обсуждают наиболее важные вопросы оформления пластикового носителя и предлагают консультацию при необходимости;
  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную сумму переплат по каждому продукту и подобрать оптимальный;
  • Поисковая система, которая выдает перечень программ по заранее указанным критериям отбора.

    • Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях