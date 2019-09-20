Благодаря удобству применения и привлекательным условиям сотрудничества, кредитные карты без КИ в Азиатско-Тихоокеанском Банке получили большую популярность у граждан России. Также приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в наличии финансового рейтинга, потребуется лишь собрать необходимый пакет документов.
Варианты оформления
Для получения такого пластикового носителя можно воспользоваться несколькими методами:
1. Получить по почте. Платежный инструмент оказывается в почтовом ящике потребителя, причем заявку на его оформление клиент не подает. Активировать носитель не рекомендуется по причине высокой процентной ставки и небольшого льготного периода. Обычно такой продукт выступает дополнением к ранее оформленному потребительскому займу, а в договоре прописано предварительное согласие пользователя на его выдачу.
2. В онлайн режиме. Такой способ позволяет отправить запрос в удаленном режиме, не выходя из дома. Потребуется только заполнить электронную анкету, выслать на официальный сайт организации и дождаться одобрения. После этого можно забрать платежное средство в ближайшем отделении.
3. Посетив офис учреждения. Потребуется несколько раз приехать в контактный центр: для написания заявления, предоставления документации и получения продукта. Преимуществом такого способа является возможность проконсультироваться со специалистом при необходимости.
Список требований
Чтобы компания дала положительный ответ, необходимо соответствовать следующим условиям: Быть гражданином России; Возраст от 21 до 60 лет; Отсутствие опыта обращения в банковские структуры; Официальное трудоустройство; Постоянная прописка в пределах РФ; Стабильный заработок; Сумма затрат на выплату долга не превышает 30% от размера заработной платы; Полный пакет документов.
Для повышения уровня доверия желательно собрать максимум справок. Чтобы оформить минимальный лимит денег, достаточно предъявить паспорт, написать заявление и принести дополнительный документ, подтверждающий личность.
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