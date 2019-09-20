Благодаря удобству применения и привлекательным условиям сотрудничества, кредитные карты без КИ в Азиатско-Тихоокеанском Банке получили большую популярность у граждан России. Также приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в наличии финансового рейтинга, потребуется лишь собрать необходимый пакет документов.

Варианты оформления

Для получения такого пластикового носителя можно воспользоваться несколькими методами:

1. Получить по почте. Платежный инструмент оказывается в почтовом ящике потребителя, причем заявку на его оформление клиент не подает. Активировать носитель не рекомендуется по причине высокой процентной ставки и небольшого льготного периода. Обычно такой продукт выступает дополнением к ранее оформленному потребительскому займу, а в договоре прописано предварительное согласие пользователя на его выдачу.

2. В онлайн режиме. Такой способ позволяет отправить запрос в удаленном режиме, не выходя из дома. Потребуется только заполнить электронную анкету, выслать на официальный сайт организации и дождаться одобрения. После этого можно забрать платежное средство в ближайшем отделении.

3. Посетив офис учреждения. Потребуется несколько раз приехать в контактный центр: для написания заявления, предоставления документации и получения продукта. Преимуществом такого способа является возможность проконсультироваться со специалистом при необходимости.

Список требований

Чтобы компания дала положительный ответ, необходимо соответствовать следующим условиям:

Быть гражданином России;

Возраст от 21 до 60 лет;

Отсутствие опыта обращения в банковские структуры;

Официальное трудоустройство;

Постоянная прописка в пределах РФ;

Стабильный заработок;

Сумма затрат на выплату долга не превышает 30% от размера заработной платы;

Полный пакет документов.

Для повышения уровня доверия желательно собрать максимум справок. Чтобы оформить минимальный лимит денег, достаточно предъявить паспорт, написать заявление и принести дополнительный документ, подтверждающий личность.

Особенности сетевого ресурса Банки.ру

Все посетители нашего сайта могут ознакомиться с актуальными предложениями, сроками обслуживания и выдачи готовых изделий. Информация регулярно обновляется, поэтому остается всегда достоверной.

Самыми востребованными опциями у пользователей являются:

Отзывы клиентов, которые помогут выбрать самый выгодный тип пластика;

Форум, где обсуждают наиболее важные вопросы оформления пластикового носителя и предлагают консультацию при необходимости;

Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать ориентировочную сумму переплат по каждому продукту и подобрать оптимальный;

Поисковая система, которая выдает перечень программ по заранее указанным критериям отбора.