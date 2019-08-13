Все большую популярность приобретают кредитные карты без КИ в Банке «Санкт-Петербург», которые помогают уладить многие проблемы в ряде финансовых ситуаций. Обычно такие пластиковые носители используют:

Когда нужно срочно купить дорогостоящую продукцию, но нет возможности оформить обычный договор с предоставлением наличным;

В дальних поездках и путешествиях;

При недостатке денег на мелкие расходы, чтобы не брать деньги МФО.

Основные достоинства

Пользователи отметили следующие преимущества использования пластика:

1. Формируется положительный рейтинг, который в дальнейшем поможет взять крупную сумму в банковском учреждении.

2. Получение наличных денег на привлекательных условиях.

3. Использование сбережений в любое время, когда потребуется.

4. Много бонусных предложений, с помощью которых можно сэкономить при оплате товаров и услуг.

Чтобы максимально эффективно и комфортно пользоваться платежным средством, придерживайтесь рекомендаций:

Выбирайте продукт с льготным периодом;

Оплачивайте продукцию в магазинах, где предусмотрена дополнительная экономия;

Отслеживайте сроки погашения долга.

Если грамотно использовать такой инструмент, он станет выгоднее, чем потребительский займ.

Как оформить?

Процесс оформления предполагает три этапа:

1. Заполнение заявки. Чтобы оставить запрос, не обязательно обращаться в банковское отделение, можно заполнить онлайн-форму.

2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, с которым можно обсудить все детали и перечень необходимых документов.

3. Подвезти в офис всю документацию, проверка которой займет несколько часов — в зависимости от объема предоставленных справок.

4. Когда придет одобрение, можно забрать носитель самостоятельно или оформить доставку, но такая услуга доступна не в каждой организации.

5. Активировать продукт в банкомате или отделении с помощью специалиста. Пока активация не прошла, ответственности владелец не несет.

С момента отправки запроса до получения пластика на руки проходит до 1 недели. При необходимости можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдают за несколько минут. Процентная ставка в таком случае достаточно высокая.

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Чтобы ознакомиться с полным перечнем актуальных программ, можно зайти на наш онлайн-сервис. Мы располагаем только проверенной и достоверной информацией, обновление которой осуществляется автоматически. Также здесь приведены условия обслуживания и множество полезных опций:

Отзывы потребителей, которые помогут сориентироваться в разных видах пластика и подобрать оптимальный вариант;

Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно высчитать ориентировочную сумму переплат по каждому предложению и выбрать наиболее приемлемое;

Поисковая система, которая генерирует список программ на основании указанных параметров отбора.