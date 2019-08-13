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Кредитные карты без кредитной истории в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 25% до 750 000 до 51 0 - 1 188 есть
158 заявок
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Все большую популярность приобретают кредитные карты без КИ в Банке «Санкт-Петербург», которые помогают уладить многие проблемы в ряде финансовых ситуаций. Обычно такие пластиковые носители используют:

  • Когда нужно срочно купить дорогостоящую продукцию, но нет возможности оформить обычный договор с предоставлением наличным;
  • В дальних поездках и путешествиях;
  • При недостатке денег на мелкие расходы, чтобы не брать деньги МФО.

    • Основные достоинства

    Пользователи отметили следующие преимущества использования пластика:

    1. Формируется положительный рейтинг, который в дальнейшем поможет взять крупную сумму в банковском учреждении.

    2. Получение наличных денег на привлекательных условиях.

    3. Использование сбережений в любое время, когда потребуется.

    4. Много бонусных предложений, с помощью которых можно сэкономить при оплате товаров и услуг.

    Чтобы максимально эффективно и комфортно пользоваться платежным средством, придерживайтесь рекомендаций:

  • Выбирайте продукт с льготным периодом;
  • Оплачивайте продукцию в магазинах, где предусмотрена дополнительная экономия;
  • Отслеживайте сроки погашения долга.

    • Если грамотно использовать такой инструмент, он станет выгоднее, чем потребительский займ.

    Как оформить?

    Процесс оформления предполагает три этапа:

    1. Заполнение заявки. Чтобы оставить запрос, не обязательно обращаться в банковское отделение, можно заполнить онлайн-форму.

    2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, с которым можно обсудить все детали и перечень необходимых документов.

    3. Подвезти в офис всю документацию, проверка которой займет несколько часов — в зависимости от объема предоставленных справок.

    4. Когда придет одобрение, можно забрать носитель самостоятельно или оформить доставку, но такая услуга доступна не в каждой организации.

    5. Активировать продукт в банкомате или отделении с помощью специалиста. Пока активация не прошла, ответственности владелец не несет.

    С момента отправки запроса до получения пластика на руки проходит до 1 недели. При необходимости можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдают за несколько минут. Процентная ставка в таком случае достаточно высокая.

    Что предлагает онлайн-сервис Банки.ру?

    Чтобы ознакомиться с полным перечнем актуальных программ, можно зайти на наш онлайн-сервис. Мы располагаем только проверенной и достоверной информацией, обновление которой осуществляется автоматически. Также здесь приведены условия обслуживания и множество полезных опций:

  • Отзывы потребителей, которые помогут сориентироваться в разных видах пластика и подобрать оптимальный вариант;
  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно высчитать ориентировочную сумму переплат по каждому предложению и выбрать наиболее приемлемое;
  • Поисковая система, которая генерирует список программ на основании указанных параметров отбора.