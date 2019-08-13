Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|0 - 1 188
|есть
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158 заявок
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Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
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882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все большую популярность приобретают кредитные карты без КИ в Банке «Санкт-Петербург», которые помогают уладить многие проблемы в ряде финансовых ситуаций. Обычно такие пластиковые носители используют:
Основные достоинства
Пользователи отметили следующие преимущества использования пластика:
1. Формируется положительный рейтинг, который в дальнейшем поможет взять крупную сумму в банковском учреждении.
2. Получение наличных денег на привлекательных условиях.
3. Использование сбережений в любое время, когда потребуется.
4. Много бонусных предложений, с помощью которых можно сэкономить при оплате товаров и услуг.
Чтобы максимально эффективно и комфортно пользоваться платежным средством, придерживайтесь рекомендаций:
Если грамотно использовать такой инструмент, он станет выгоднее, чем потребительский займ.
Как оформить?
Процесс оформления предполагает три этапа:
1. Заполнение заявки. Чтобы оставить запрос, не обязательно обращаться в банковское отделение, можно заполнить онлайн-форму.
2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, с которым можно обсудить все детали и перечень необходимых документов.
3. Подвезти в офис всю документацию, проверка которой займет несколько часов — в зависимости от объема предоставленных справок.
4. Когда придет одобрение, можно забрать носитель самостоятельно или оформить доставку, но такая услуга доступна не в каждой организации.
5. Активировать продукт в банкомате или отделении с помощью специалиста. Пока активация не прошла, ответственности владелец не несет.
С момента отправки запроса до получения пластика на руки проходит до 1 недели. При необходимости можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдают за несколько минут. Процентная ставка в таком случае достаточно высокая.
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