Кредитные карты без кредитной истории в Ситибанке

Банк: Ситибанк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Слова благодарности
Оценка: 5 Проверяется
Благодарю ваш коллектив Ленинский проспект и лично Светлану Алексеевну Донских,за всегда позитивный настрой ,за чуткое ,отзывчивое ,уважительное отношение к каждому клиенту,за... Весь отзыв
Спасибо!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Кредитную карту получила давно, но все никак не решалась пользоваться, были сомнения да и условия не совсем понимала)) В офис обслуживания сходить было лень, но... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без кредитной истории в Ситибанке в городах:

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Наиболее востребованными у граждан России становятся кредитные карты без КИ в Ситибанке, с помощью которых можно оперативно решить многие жизненные трудности. Сферой применения таких изделий выступает:

  • Приобретение дорогостоящих товаров, когда невозможно оформить потребительский займ;
  • Оплата путешествий и дальних поездок;
  • Покупка небольших и недорогих товаров, чтобы каждый раз не оформлять в долг у банковской организации.

    • Преимущества продукта

    Чаще всего клиенты отмечают следующие достоинства платежного средства:

    1. Помогает сформировать положительный рейтинг, благодаря которому в дальнейшем проще оформить новый договор по заемным средствам.

    2. Получение заемных денег на привлекательных условиях.

    3. Использование финансов в любое время, когда возникнет необходимость.

    4. Много бонусов, которые помогают сэкономить в процессе расчета за товары и услуги.

    Чтобы получить максимальную выгоду, придерживайтесь следующих советов:

  • Выбирайте программу с продолжительным льготным периодом;
  • Расплачивайтесь в магазинах, чтобы получить дополнительную экономию;
  • Следите за сроками погашения задолженности.

    • Если рационально пользоваться таким пластиковым носителем, он станет более выгодным, чем наличные заемные средства.

    Процесс оформления

    Всего предусмотрено 3 этапа:

    1. Оставить заявку на услугу. Для этого можно посетить офис банковского учреждения или заполнить онлайн-форму и отправить на официальный сайт.

    2. Дождаться звонка от специалиста и обсудить перечень требуемых документов.

    3. Привезти в отделение все справки, проверка которых занимает несколько часов — в зависимости от объема документации;

    4. Как только придет одобрение по запросу, забрать продукт самостоятельно в ближайшем контактном центре или заказать курьерскую доставку. Последняя предполагает дополнительную плату.

    5. Провести активацию платежного инструмента в банкомате или при помощи сотрудника организации. Пока носитель не активирован, ответственность пользователь не несет.

    Весь процесс от подачи заявки до получения готового пластика занимает до 7 дней. Если требуется, можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдается в течение нескольких минут. Процент в таком случае достаточно высокий.

    Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

    Рассмотреть весь перечень актуальных продуктов поможет наш онлайн-портал. Мы предлагаем только проверенную и достоверную информацию, которая регулярно обновляется в автоматическом режиме. Вы найдете все условия и требования к клиентам, сроки обслуживания и другие важные сведения.

    В помощь каждому посетителю сайта приведены следующие опции:

  • Калькулятор, который помогает в онлайн-режиме высчитать ориентировочную сумму переплат по каждому типу пластика;
  • Отзывы, на основании которых можно оперативно подобрать самый выгодный и привлекательный продукт;
  • Поисковая система, с помощью которой вы найдете приемлемый вариант по заданным критериям.