Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
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|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
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Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
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Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
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Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Наиболее востребованными у граждан России становятся кредитные карты без КИ в Ситибанке, с помощью которых можно оперативно решить многие жизненные трудности. Сферой применения таких изделий выступает:
Преимущества продукта
Чаще всего клиенты отмечают следующие достоинства платежного средства:
1. Помогает сформировать положительный рейтинг, благодаря которому в дальнейшем проще оформить новый договор по заемным средствам.
2. Получение заемных денег на привлекательных условиях.
3. Использование финансов в любое время, когда возникнет необходимость.
4. Много бонусов, которые помогают сэкономить в процессе расчета за товары и услуги.
Чтобы получить максимальную выгоду, придерживайтесь следующих советов:
Если рационально пользоваться таким пластиковым носителем, он станет более выгодным, чем наличные заемные средства.
Процесс оформления
Всего предусмотрено 3 этапа:
1. Оставить заявку на услугу. Для этого можно посетить офис банковского учреждения или заполнить онлайн-форму и отправить на официальный сайт.
2. Дождаться звонка от специалиста и обсудить перечень требуемых документов.
3. Привезти в отделение все справки, проверка которых занимает несколько часов — в зависимости от объема документации;
4. Как только придет одобрение по запросу, забрать продукт самостоятельно в ближайшем контактном центре или заказать курьерскую доставку. Последняя предполагает дополнительную плату.
5. Провести активацию платежного инструмента в банкомате или при помощи сотрудника организации. Пока носитель не активирован, ответственность пользователь не несет.
Весь процесс от подачи заявки до получения готового пластика занимает до 7 дней. Если требуется, можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдается в течение нескольких минут. Процент в таком случае достаточно высокий.
Чем поможет сетевой портал Банки.ру?
Рассмотреть весь перечень актуальных продуктов поможет наш онлайн-портал. Мы предлагаем только проверенную и достоверную информацию, которая регулярно обновляется в автоматическом режиме. Вы найдете все условия и требования к клиентам, сроки обслуживания и другие важные сведения.
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