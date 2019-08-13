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Кредитные карты без кредитной истории в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Кредит Европа Банке в городах:

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Чтобы всегда в наличии была определенная денежная сумма, стоит оформить кредитные карты без КИ в Кредит Европа Банке. Такой платежный инструмент доступен каждому гражданину России, который не имеет финансового рейтинга и не обращался к банковским услугам.

Заблуждения потребителей

У клиентов организации существуют различные мнения о таких пластиковых носителях, причем не всегда верные. Главными заблуждениями у людей выступают:

1. Отсутствие опыта лучше, чем отрицательный рейтинг. Здесь не все однозначно: многое зависит от учреждения и пакета представленной документации. Плохая КИ может быть и лучше в ряде случаев:

  • Показывает, что пользователь выплачивает задолженность, хоть и с просрочками по платежам;
  • Можно оценить доступную финансовую нагрузку;
  • Несложно отследить поведение гражданина в сложных ситуациях.

    • Если опыта сотрудничества нет вообще, потребитель остается для компании чистым листом и может стать добросовестным заемщиком или наоборот.

    2. Пластик выдают чаще, чем наличные на потребительские расходы. Это объясняется незначительным денежным лимитом с договорами на крупные суммы и малыми расходами банковской структуры при недобросовестном отношении клиента.

    3. Пластиковый носитель выступает аналогом наличной суммы, поэтому оформить его трудно. Очень редко пользователи оплачивают услуги таким инструментом единожды и забрасывают его, поэтому такой продукт выгоден для организации. Чаще именно сама компания заинтересована в одобрении заявки даже без КИ.

    Рекомендации

    Предлагая сотрудничество без личного рейтинга, банковская структура может не одобрить выдачу платежного средства. Чтобы повысить свои шансы, руководствуйтесь некоторыми советами:

  • Вся представленная информация и документы должны быть достоверными, ведь специалисты их тщательно проверяют. При обнаружении ошибки заявителя занесут в черный список без дальнейших выяснений и получить в дальнейшем деньги не получится;
  • Проверяйте введенные сведения. Сотрудник учреждения не знает, что вы можете ошибиться цифрой или буквой. При неверном указании номера телефона посчитают, что вы скрываете контактные данные;
  • Заранее погасите все открытые задолженности и штрафы, чтобы повысить степень доверия. Даже при неоплаченном штрафе за парковку репутация клиента уже испорчена.

    • Все актуальные предложения и программы приведены на онлайн-сервисе Банки.ру. Вы найдете список необходимых документов, сроки оформления и требования к заемщикам. Также можно воспользоваться множеством полезных опций:

  • Система поиска, которая выдаст перечень продуктов по заранее заданным критериям отбора;
  • Отзывы пользователей, которые помогут отыскать самый выгодный тип пластика;
  • Форум, где всегда можно проконсультироваться по интересующим вопросам и узнать много интересных сведений;
  • Калькулятор, чтобы высчитать примерную сумму расходов в каждом конкретном случае.