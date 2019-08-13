Чтобы всегда в наличии была определенная денежная сумма, стоит оформить кредитные карты без КИ в Кредит Европа Банке. Такой платежный инструмент доступен каждому гражданину России, который не имеет финансового рейтинга и не обращался к банковским услугам.

Заблуждения потребителей

У клиентов организации существуют различные мнения о таких пластиковых носителях, причем не всегда верные. Главными заблуждениями у людей выступают:

1. Отсутствие опыта лучше, чем отрицательный рейтинг. Здесь не все однозначно: многое зависит от учреждения и пакета представленной документации. Плохая КИ может быть и лучше в ряде случаев:

Показывает, что пользователь выплачивает задолженность, хоть и с просрочками по платежам;

Можно оценить доступную финансовую нагрузку;

Несложно отследить поведение гражданина в сложных ситуациях.

Если опыта сотрудничества нет вообще, потребитель остается для компании чистым листом и может стать добросовестным заемщиком или наоборот.

2. Пластик выдают чаще, чем наличные на потребительские расходы. Это объясняется незначительным денежным лимитом с договорами на крупные суммы и малыми расходами банковской структуры при недобросовестном отношении клиента.

3. Пластиковый носитель выступает аналогом наличной суммы, поэтому оформить его трудно. Очень редко пользователи оплачивают услуги таким инструментом единожды и забрасывают его, поэтому такой продукт выгоден для организации. Чаще именно сама компания заинтересована в одобрении заявки даже без КИ.

Рекомендации

Предлагая сотрудничество без личного рейтинга, банковская структура может не одобрить выдачу платежного средства. Чтобы повысить свои шансы, руководствуйтесь некоторыми советами:

Вся представленная информация и документы должны быть достоверными, ведь специалисты их тщательно проверяют. При обнаружении ошибки заявителя занесут в черный список без дальнейших выяснений и получить в дальнейшем деньги не получится;

Проверяйте введенные сведения. Сотрудник учреждения не знает, что вы можете ошибиться цифрой или буквой. При неверном указании номера телефона посчитают, что вы скрываете контактные данные;

Заранее погасите все открытые задолженности и штрафы, чтобы повысить степень доверия. Даже при неоплаченном штрафе за парковку репутация клиента уже испорчена.

Все актуальные предложения и программы приведены на онлайн-сервисе Банки.ру. Вы найдете список необходимых документов, сроки оформления и требования к заемщикам. Также можно воспользоваться множеством полезных опций:

Система поиска, которая выдаст перечень продуктов по заранее заданным критериям отбора;

Отзывы пользователей, которые помогут отыскать самый выгодный тип пластика;

Форум, где всегда можно проконсультироваться по интересующим вопросам и узнать много интересных сведений;

Калькулятор, чтобы высчитать примерную сумму расходов в каждом конкретном случае.