Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Чтобы всегда в наличии была определенная денежная сумма, стоит оформить кредитные карты без КИ в Кредит Европа Банке. Такой платежный инструмент доступен каждому гражданину России, который не имеет финансового рейтинга и не обращался к банковским услугам.
Заблуждения потребителей
У клиентов организации существуют различные мнения о таких пластиковых носителях, причем не всегда верные. Главными заблуждениями у людей выступают:
1. Отсутствие опыта лучше, чем отрицательный рейтинг. Здесь не все однозначно: многое зависит от учреждения и пакета представленной документации. Плохая КИ может быть и лучше в ряде случаев:
Если опыта сотрудничества нет вообще, потребитель остается для компании чистым листом и может стать добросовестным заемщиком или наоборот.
2. Пластик выдают чаще, чем наличные на потребительские расходы. Это объясняется незначительным денежным лимитом с договорами на крупные суммы и малыми расходами банковской структуры при недобросовестном отношении клиента.
3. Пластиковый носитель выступает аналогом наличной суммы, поэтому оформить его трудно. Очень редко пользователи оплачивают услуги таким инструментом единожды и забрасывают его, поэтому такой продукт выгоден для организации. Чаще именно сама компания заинтересована в одобрении заявки даже без КИ.
Рекомендации
Предлагая сотрудничество без личного рейтинга, банковская структура может не одобрить выдачу платежного средства. Чтобы повысить свои шансы, руководствуйтесь некоторыми советами:
Все актуальные предложения и программы приведены на онлайн-сервисе Банки.ру. Вы найдете список необходимых документов, сроки оформления и требования к заемщикам. Также можно воспользоваться множеством полезных опций: