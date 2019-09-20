Все большую популярность приобретают кредитные карты без КИ в банке «ФК Открытие», которые помогают уладить многие проблемы в ряде финансовых ситуаций. Обычно такие пластиковые носители используют: Когда нужно срочно купить дорогостоящую продукцию, но нет возможности оформить обычный договор с предоставлением наличным; В дальних поездках и путешествиях; При недостатке денег на мелкие расходы, чтобы не брать деньги МФО.
Основные достоинства
Пользователи отметили следующие преимущества использования пластика:
1. Формируется положительный рейтинг, который в дальнейшем поможет взять крупную сумму в банковском учреждении.
2. Получение наличных денег на привлекательных условиях.
3. Использование сбережений в любое время, когда потребуется.
4. Много бонусных предложений, с помощью которых можно сэкономить при оплате товаров и услуг.
Чтобы максимально эффективно и комфортно пользоваться платежным средством, придерживайтесь рекомендаций: Выбирайте продукт с льготным периодом; Оплачивайте продукцию в магазинах, где предусмотрена дополнительная экономия; Отслеживайте сроки погашения долга.
Если грамотно использовать такой инструмент, он станет выгоднее, чем потребительский займ.
Как оформить?
Процесс оформления предполагает три этапа:
1. Заполнение заявки. Чтобы оставить запрос, не обязательно обращаться в банковское отделение, можно заполнить онлайн-форму.
2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, с которым можно обсудить все детали и перечень необходимых документов.
3. Подвезти в офис всю документацию, проверка которой займет несколько часов — в зависимости от объема предоставленных справок.
4. Когда придет одобрение, можно забрать носитель самостоятельно или оформить доставку, но такая услуга доступна не в каждой организации.
5. Активировать продукт в банкомате или отделении с помощью специалиста. Пока активация не прошла, ответственности владелец не несет.
С момента отправки запроса до получения пластика на руки проходит до 1 недели. При необходимости можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдают за несколько минут. Процентная ставка в таком случае достаточно высокая.
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