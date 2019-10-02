Все большее предпочтение клиенты отдают кредитным картам без КИ в Газпромбанке, ведь такой платежный инструмент можно практично использовать в большинстве жизненных ситуаций. Актуально применение в следующих случаях:

Когда требуется срочно купить дорогостоящий товар, но нет возможности оформить нецелевой договор;

При дальних поездках и путешествиях;

При недостатке денег на мелкие расходы, чтобы не обращаться в МФО.

Перечень достоинств

Пользователи отметили следующие преимущества продукта:

1. При своевременном погашении задолженности формируется положительный рейтинг, который поможет в дальнейшем получить более крупную денежную сумму.

2. Получение финансов на привлекательных условиях.

3. Можно расплачиваться пластиком в любой момент, когда возникла необходимость.

4. Действуют бонусы, с помощью которых можно сэкономить на покупках.

Чтобы получить максимальную выгоду от использования, придерживайтесь некоторых рекомендаций:

Выбирайте пластиковый носитель с грейс-периодом;

Оплачивайте покупки в магазинах, чтобы избежать комиссии;

Отслеживайте сроки погашения долга, чтобы не начислили штрафы.

Если выполнять все требования и условия организации, использование такого изделия будет выгоднее, чем потребительский займ.

Последовательность оформления

Получить пластиковый носитель можно, выполнив 3 шага:

1. Отправить заявку. Здесь имеется два варианта: посетить офис компании или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры.

2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, который назначит встречу и сообщит о необходимом пакете документов. Проверка документации займет от нескольких часов до 1 недели — все зависит от объема предоставленной информации.

3. Когда придет одобрение по заявке, можно самостоятельно посетить офис организации или оформить курьерскую доставку, которая предполагает дополнительную плату.

4. Активировать платежный инструмент в банкомате или с помощью консультанта. Пока активация не прошла, владелец не несет ответственности.

Общее время с момента подачи запроса до выдачи готового продукта достигает 7 дней. Также предусмотрены «моментальные» пластиковые носители, которые оформляются в течение нескольких минут. В таком случае процент будет существенно выше.

Чем поможет онлайн-сервис Банки.ру?

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Также предусмотрено множество полезных опций:

Форум для посетителей портала, где можно обсудить интересующие вопросы и почитать рекомендации по выбору наиболее выгодных предложений;

Отзывы клиентов, которые помогут подобрать оптимальный вариант из предложенных;

Система фильтрации, которая выдаст список продуктов в соответствии с заявленными критериями отбора;

Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно быстро высчитать ориентировочную сумму переплат в каждом конкретном случае.