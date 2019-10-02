Кредитные карты без кредитной истории в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Газпромбанке в городах:

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Все большее предпочтение клиенты отдают кредитным картам без КИ в Газпромбанке, ведь такой платежный инструмент можно практично использовать в большинстве жизненных ситуаций. Актуально применение в следующих случаях:

  • Когда требуется срочно купить дорогостоящий товар, но нет возможности оформить нецелевой договор;
  • При дальних поездках и путешествиях;
  • При недостатке денег на мелкие расходы, чтобы не обращаться в МФО.

    • Перечень достоинств

    Пользователи отметили следующие преимущества продукта:

    1. При своевременном погашении задолженности формируется положительный рейтинг, который поможет в дальнейшем получить более крупную денежную сумму.

    2. Получение финансов на привлекательных условиях.

    3. Можно расплачиваться пластиком в любой момент, когда возникла необходимость.

    4. Действуют бонусы, с помощью которых можно сэкономить на покупках.

    Чтобы получить максимальную выгоду от использования, придерживайтесь некоторых рекомендаций:

  • Выбирайте пластиковый носитель с грейс-периодом;
  • Оплачивайте покупки в магазинах, чтобы избежать комиссии;
  • Отслеживайте сроки погашения долга, чтобы не начислили штрафы.

    • Если выполнять все требования и условия организации, использование такого изделия будет выгоднее, чем потребительский займ.

    Последовательность оформления

    Получить пластиковый носитель можно, выполнив 3 шага:

    1. Отправить заявку. Здесь имеется два варианта: посетить офис компании или отправить онлайн-запрос на официальный сайт структуры.

    2. Дождаться звонка от сотрудника учреждения, который назначит встречу и сообщит о необходимом пакете документов. Проверка документации займет от нескольких часов до 1 недели — все зависит от объема предоставленной информации.

    3. Когда придет одобрение по заявке, можно самостоятельно посетить офис организации или оформить курьерскую доставку, которая предполагает дополнительную плату.

    4. Активировать платежный инструмент в банкомате или с помощью консультанта. Пока активация не прошла, владелец не несет ответственности.

    Общее время с момента подачи запроса до выдачи готового продукта достигает 7 дней. Также предусмотрены «моментальные» пластиковые носители, которые оформляются в течение нескольких минут. В таком случае процент будет существенно выше.

    Чем поможет онлайн-сервис Банки.ру?

    Чтобы ознакомиться с полным списком доступных программ, можно посетить наш онлайн-сервис. Здесь представлена только проверенная и достоверная информация, которая регулярно обновляется в автоматическом режиме. Вы найдете сроки выдачи изделий, перечень необходимых документов, требования и условия обслуживания.

    Также предусмотрено множество полезных опций:

  • Форум для посетителей портала, где можно обсудить интересующие вопросы и почитать рекомендации по выбору наиболее выгодных предложений;
  • Отзывы клиентов, которые помогут подобрать оптимальный вариант из предложенных;
  • Система фильтрации, которая выдаст список продуктов в соответствии с заявленными критериями отбора;
  • Онлайн-калькулятор, с помощью которого можно быстро высчитать ориентировочную сумму переплат в каждом конкретном случае.

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