Кредитные карты без кредитной истории в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Citi Select
Ситибанк
от 10,9% годовых
Посмотреть
100 дней
Альфа-Банк
от 11,99% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее

Если срочно понадобились деньги на покупку или нужна страховка на черный день, можно оформить кредитные карты без КИ в Московском Кредитном Банке. Такие пластиковые носители предоставляются всем желающим гражданам России, которые еще ни разу не обращались к банковским услугам, и не имеют финансового рейтинга.

Основные заблуждения

Нередко заемщики данный платежный инструмент ассоциируют неправильно. Среди основных ошибочных мнений отмечают:

1. Лучше никакая КИ, чем отрицательная. Здесь ситуация неоднозначная, много зависит от организации и объема информации, предоставленной потребителем.

Низкий рейтинг считается лучше, чем никакого по указанным причинам:

  • Известно, что клиент платит по долгам, хоть и с просрочками;
  • Можно оценить, какая нагрузка будет адекватной, а какая приведет к задержкам по выплатам;
  • Видно, как заемщик ведет себя в сложных финансовых ситуациях.

    • При отсутствии опыта клиент остается для компании чистым листом, и может стать вполне добросовестным плательщиком, а может и нет.

    2. Пластик получить проще, чем наличные. Данное утверждение выступает мощным доводом, ведь такой инструмент гораздо чаще одобряют. Связано это с тем, что лимит изначально небольшой, и если баланс будет отрицательным, банковское учреждение не понесет больших убытков.

    3. Такое платежное средство выступает аналогом займа и в такой ситуации получить его трудно. Редко пользователи расплачиваются пластиком 1-2 раза, а потом забрасывают, поэтому такой продукт более выгоден для финансовой компании. По этой причине сотрудники сами заинтересованы в одобрении пластикового носителя, несмотря на отсутствие КИ.

    Повышаем шансы на одобрение

    Если структура готова работать с потребителями без рейтинга, это не значит, что заявку одобрят. Чтобы увеличить вероятность положительного ответа, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Сообщайте только достоверные сведения без прикрас. Любая информация проверяется, а при выявлении лжи вас занесут в черный список. Так можно быстро заработать отрицательную историю;
  • Проверяйте указанные сведения — специалист не знает, что вы ошиблись цифрой или буквой. Неправильно введенный номер телефона могут принять за желание скрыть контактные данные;
  • Погасите заранее все имеющиеся долги и штрафы. Даже задолженность по налогам или штраф за неправильную парковку может сказаться на репутации. При отсутствии обязательств человек внушает определенное доверие.

    • Чтобы рассмотреть все доступные программы сотрудничества, можно зайти на сетевой портал Банки.ру. Вы найдете перечень актуальных продуктов, условия оформления и список необходимых документов. В помощь приведена масса полезных опций, в числе которых:

  • Отзывы заемщиков, которые помогут отыскать оптимальный вариант;
  • Система поиска;
  • Форум для посетителей портала;
  • Онлайн-калькулятор, чтобы высчитать наиболее выгодное предложение;
  • Новости банковской сферы.

    • Продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Калькулятор ипотечного страхования
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Вклады с онлайн заявкой
    Акции российских компаний
    Купить ETF
    Покупка ОФЗ
    Купить ПИФы

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ
    Займ на Киви кошелек

    Ещё

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях

    Страхование

    Электронный полис ОСАГО
    Ипотечное страхование
    Страховка для Шенгена
    Страховка в Турцию
    Страхование недвижимости
    Страхование жизни

    Карты

    Онлайн заявка на кредитную карту
    Кредитная карта Тинькофф Платинум
    Кредитки без справки о доходах
    Онлайн заявка на дебетовую карту
    Золотая карта Сбербанка
    Пенсионная карта Мир от Сбербанка

    Ипотека

    Ипотека в Альфа-Банке
    Ипотека в ВТБ
    Ипотека в Сбербанке
    Рефинансирование ипотеки
    Льготная ипотека
    Ипотека на вторичное жилье

    РКО

    Расчётно-кассовое обслуживание в Москве
    РКО Сбербанк
    РКО в Тинькофф банке
    РКО в ВТБ
    РКО в Райффайзен банке