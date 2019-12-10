Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.
Если срочно понадобились деньги на покупку или нужна страховка на черный день, можно оформить кредитные карты без КИ в Московском Кредитном Банке. Такие пластиковые носители предоставляются всем желающим гражданам России, которые еще ни разу не обращались к банковским услугам, и не имеют финансового рейтинга.
Основные заблуждения
Нередко заемщики данный платежный инструмент ассоциируют неправильно. Среди основных ошибочных мнений отмечают:
1. Лучше никакая КИ, чем отрицательная. Здесь ситуация неоднозначная, много зависит от организации и объема информации, предоставленной потребителем.
Низкий рейтинг считается лучше, чем никакого по указанным причинам:
При отсутствии опыта клиент остается для компании чистым листом, и может стать вполне добросовестным плательщиком, а может и нет.
2. Пластик получить проще, чем наличные. Данное утверждение выступает мощным доводом, ведь такой инструмент гораздо чаще одобряют. Связано это с тем, что лимит изначально небольшой, и если баланс будет отрицательным, банковское учреждение не понесет больших убытков.
3. Такое платежное средство выступает аналогом займа и в такой ситуации получить его трудно. Редко пользователи расплачиваются пластиком 1-2 раза, а потом забрасывают, поэтому такой продукт более выгоден для финансовой компании. По этой причине сотрудники сами заинтересованы в одобрении пластикового носителя, несмотря на отсутствие КИ.
Повышаем шансы на одобрение
Если структура готова работать с потребителями без рейтинга, это не значит, что заявку одобрят. Чтобы увеличить вероятность положительного ответа, придерживайтесь следующих рекомендаций:
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