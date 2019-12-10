Если срочно понадобились деньги на покупку или нужна страховка на черный день, можно оформить кредитные карты без КИ в Московском Кредитном Банке. Такие пластиковые носители предоставляются всем желающим гражданам России, которые еще ни разу не обращались к банковским услугам, и не имеют финансового рейтинга.

Основные заблуждения

Нередко заемщики данный платежный инструмент ассоциируют неправильно. Среди основных ошибочных мнений отмечают:

1. Лучше никакая КИ, чем отрицательная. Здесь ситуация неоднозначная, много зависит от организации и объема информации, предоставленной потребителем.

Низкий рейтинг считается лучше, чем никакого по указанным причинам:

Известно, что клиент платит по долгам, хоть и с просрочками;

Можно оценить, какая нагрузка будет адекватной, а какая приведет к задержкам по выплатам;

Видно, как заемщик ведет себя в сложных финансовых ситуациях.

При отсутствии опыта клиент остается для компании чистым листом, и может стать вполне добросовестным плательщиком, а может и нет.

2. Пластик получить проще, чем наличные. Данное утверждение выступает мощным доводом, ведь такой инструмент гораздо чаще одобряют. Связано это с тем, что лимит изначально небольшой, и если баланс будет отрицательным, банковское учреждение не понесет больших убытков.

3. Такое платежное средство выступает аналогом займа и в такой ситуации получить его трудно. Редко пользователи расплачиваются пластиком 1-2 раза, а потом забрасывают, поэтому такой продукт более выгоден для финансовой компании. По этой причине сотрудники сами заинтересованы в одобрении пластикового носителя, несмотря на отсутствие КИ.

Повышаем шансы на одобрение

Если структура готова работать с потребителями без рейтинга, это не значит, что заявку одобрят. Чтобы увеличить вероятность положительного ответа, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Сообщайте только достоверные сведения без прикрас. Любая информация проверяется, а при выявлении лжи вас занесут в черный список. Так можно быстро заработать отрицательную историю;

Проверяйте указанные сведения — специалист не знает, что вы ошиблись цифрой или буквой. Неправильно введенный номер телефона могут принять за желание скрыть контактные данные;

Погасите заранее все имеющиеся долги и штрафы. Даже задолженность по налогам или штраф за неправильную парковку может сказаться на репутации. При отсутствии обязательств человек внушает определенное доверие.

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