Наиболее востребованными у граждан России становятся кредитные карты без КИ в МТС Банке, с помощью которых можно оперативно решить многие жизненные трудности. Сферой применения таких изделий выступает:

Приобретение дорогостоящих товаров, когда невозможно оформить потребительский займ;

Оплата путешествий и дальних поездок;

Покупка небольших и недорогих товаров, чтобы каждый раз не оформлять в долг у банковской организации.

Преимущества продукта

Чаще всего клиенты отмечают следующие достоинства платежного средства:

1. Помогает сформировать положительный рейтинг, благодаря которому в дальнейшем проще оформить новый договор по заемным средствам.

2. Получение заемных денег на привлекательных условиях.

3. Использование финансов в любое время, когда возникнет необходимость.

4. Много бонусов, которые помогают сэкономить в процессе расчета за товары и услуги.

Чтобы получить максимальную выгоду, придерживайтесь следующих советов:

Выбирайте программу с продолжительным льготным периодом;

Расплачивайтесь в магазинах, чтобы получить дополнительную экономию;

Следите за сроками погашения задолженности.

Если рационально пользоваться таким пластиковым носителем, он станет более выгодным, чем наличные заемные средства.

Процесс оформления

Всего предусмотрено 3 этапа:

1. Оставить заявку на услугу. Для этого можно посетить офис банковского учреждения или заполнить онлайн-форму и отправить на официальный сайт.

2. Дождаться звонка от специалиста и обсудить перечень требуемых документов.

3. Привезти в отделение все справки, проверка которых занимает несколько часов — в зависимости от объема документации;

4. Как только придет одобрение по запросу, забрать продукт самостоятельно в ближайшем контактном центре или заказать курьерскую доставку. Последняя предполагает дополнительную плату.

5. Провести активацию платежного инструмента в банкомате или при помощи сотрудника организации. Пока носитель не активирован, ответственность пользователь не несет.

Весь процесс от подачи заявки до получения готового пластика занимает до 7 дней. Если требуется, можно взять «моментальный» пластиковый носитель, который выдается в течение нескольких минут. Процент в таком случае достаточно высокий.

Чем поможет сетевой портал Банки.ру?

Рассмотреть весь перечень актуальных продуктов поможет наш онлайн-портал. Мы предлагаем только проверенную и достоверную информацию, которая регулярно обновляется в автоматическом режиме. Вы найдете все условия и требования к клиентам, сроки обслуживания и другие важные сведения.

В помощь каждому посетителю сайта приведены следующие опции:

Калькулятор, который помогает в онлайн-режиме высчитать ориентировочную сумму переплат по каждому типу пластика;

Отзывы, на основании которых можно оперативно подобрать самый выгодный и привлекательный продукт;

Поисковая система, с помощью которой вы найдете приемлемый вариант по заданным критериям.