Чтобы приобрести дорогостоящую покупку или иметь сбережения для непредвиденной ситуации, можно оформить кредитные карты без КИ в Киви Банке. Такой пластиковый носитель доступен каждому гражданину РФ, у которого отсутствует опыт сотрудничества с банковскими организациями.
Распространенные заблуждения
У многих потребителей складываются неправильные ассоциации с данным продуктом:
1. Отрицательный рейтинг хуже, чем его отсутствие. В таком случае все зависит от организации и предоставленных клиентом сведений. Испорченная КИ лучше по причинам: Имеется информация, что пользователь выплачивает долги, но с опозданием; Возможна оценка адекватной финансовой нагрузки для потребителя; Можно отследить поведение заемщика в сложных ситуациях.
Если опыт совсем отсутствует, компания не может судить о человеке.
2. «Пластик» чаще одобряют, чем займы. Это объясняется небольшим денежным лимитом и, соответственно, потерями учреждения при непогашенной задолженности.
3. Это аналог займа и получить его проблематично. В редких случаях клиенты расплачиваются таким носителем единожды и забрасывают его, поэтому инструмент выгоден для банковской структуры. Поэтому сотрудники организации заинтересованы в одобрении выдачи платежного средства, несмотря на отсутствие рейтинга.
Повышаем шансы
Даже при условии выдачи пластика без КИ, не всегда приходит положительный ответ. Чтобы шансы возросли, следует придерживаться некоторых рекомендаций: Вводить необходимо только правдивую информацию, ведь любые сведения проверяются. Если выявят несоответствия, пользователя занесут в черный список, в результате чего взять деньги в долг в дальнейшем будет трудно; Проверяйте введенные данные, ведь специалисты не знают, что вы ошиблись буквой или цифрой при указании контактов. Неправильно введенный номер телефона могут принять за нежелание предоставлять контактную информацию; Заранее проверьте, чтобы отсутствовали задолженности. Даже при непогашенном штрафе за неправильную парковку, у компании появятся основания для недоверия.
Чтобы узнать обо всех действующих программах, можно посетить сетевой портал Банки.ру. Здесь имеются подробные сведения о требованиях и сроках обслуживания, а также множество полезных опций: Система поиска подходящего варианта; Отзывы пользователей, чтобы подобрать самое выгодное предложение; Форум для посетителей сервиса, где можно обсудить основные моменты по оформлению изделия; Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать сумму переплат по каждому типу пластика; Система сравнения, которая из общего количества программ выдаст наиболее выгодные; Новости финансовой сферы, которые расскажут обо всех новинках этой области.