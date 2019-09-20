Кредитные карты без кредитной истории в Киви Банке

Банк: Киви Банк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
1 140 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Киви Банке в городах:

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Чтобы приобрести дорогостоящую покупку или иметь сбережения для непредвиденной ситуации, можно оформить кредитные карты без КИ в Киви Банке. Такой пластиковый носитель доступен каждому гражданину РФ, у которого отсутствует опыт сотрудничества с банковскими организациями.

Распространенные заблуждения

У многих потребителей складываются неправильные ассоциации с данным продуктом:

1. Отрицательный рейтинг хуже, чем его отсутствие. В таком случае все зависит от организации и предоставленных клиентом сведений. Испорченная КИ лучше по причинам:

  • Имеется информация, что пользователь выплачивает долги, но с опозданием;
  • Возможна оценка адекватной финансовой нагрузки для потребителя;
  • Можно отследить поведение заемщика в сложных ситуациях.

    • Если опыт совсем отсутствует, компания не может судить о человеке.

    2. «Пластик» чаще одобряют, чем займы. Это объясняется небольшим денежным лимитом и, соответственно, потерями учреждения при непогашенной задолженности.

    3. Это аналог займа и получить его проблематично. В редких случаях клиенты расплачиваются таким носителем единожды и забрасывают его, поэтому инструмент выгоден для банковской структуры. Поэтому сотрудники организации заинтересованы в одобрении выдачи платежного средства, несмотря на отсутствие рейтинга.

    Повышаем шансы

    Даже при условии выдачи пластика без КИ, не всегда приходит положительный ответ. Чтобы шансы возросли, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

  • Вводить необходимо только правдивую информацию, ведь любые сведения проверяются. Если выявят несоответствия, пользователя занесут в черный список, в результате чего взять деньги в долг в дальнейшем будет трудно;
  • Проверяйте введенные данные, ведь специалисты не знают, что вы ошиблись буквой или цифрой при указании контактов. Неправильно введенный номер телефона могут принять за нежелание предоставлять контактную информацию;
  • Заранее проверьте, чтобы отсутствовали задолженности. Даже при непогашенном штрафе за неправильную парковку, у компании появятся основания для недоверия.

    • Чтобы узнать обо всех действующих программах, можно посетить сетевой портал Банки.ру. Здесь имеются подробные сведения о требованиях и сроках обслуживания, а также множество полезных опций:

  • Система поиска подходящего варианта;
  • Отзывы пользователей, чтобы подобрать самое выгодное предложение;
  • Форум для посетителей сервиса, где можно обсудить основные моменты по оформлению изделия;
  • Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать сумму переплат по каждому типу пластика;
  • Система сравнения, которая из общего количества программ выдаст наиболее выгодные;
  • Новости финансовой сферы, которые расскажут обо всех новинках этой области.

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