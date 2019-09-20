Чтобы приобрести дорогостоящую покупку или иметь сбережения для непредвиденной ситуации, можно оформить кредитные карты без КИ в Киви Банке. Такой пластиковый носитель доступен каждому гражданину РФ, у которого отсутствует опыт сотрудничества с банковскими организациями.

Распространенные заблуждения

У многих потребителей складываются неправильные ассоциации с данным продуктом:

1. Отрицательный рейтинг хуже, чем его отсутствие. В таком случае все зависит от организации и предоставленных клиентом сведений. Испорченная КИ лучше по причинам:

Имеется информация, что пользователь выплачивает долги, но с опозданием;

Возможна оценка адекватной финансовой нагрузки для потребителя;

Можно отследить поведение заемщика в сложных ситуациях.

Если опыт совсем отсутствует, компания не может судить о человеке.

2. «Пластик» чаще одобряют, чем займы. Это объясняется небольшим денежным лимитом и, соответственно, потерями учреждения при непогашенной задолженности.

3. Это аналог займа и получить его проблематично. В редких случаях клиенты расплачиваются таким носителем единожды и забрасывают его, поэтому инструмент выгоден для банковской структуры. Поэтому сотрудники организации заинтересованы в одобрении выдачи платежного средства, несмотря на отсутствие рейтинга.

Повышаем шансы

Даже при условии выдачи пластика без КИ, не всегда приходит положительный ответ. Чтобы шансы возросли, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

Вводить необходимо только правдивую информацию, ведь любые сведения проверяются. Если выявят несоответствия, пользователя занесут в черный список, в результате чего взять деньги в долг в дальнейшем будет трудно;

Проверяйте введенные данные, ведь специалисты не знают, что вы ошиблись буквой или цифрой при указании контактов. Неправильно введенный номер телефона могут принять за нежелание предоставлять контактную информацию;

Заранее проверьте, чтобы отсутствовали задолженности. Даже при непогашенном штрафе за неправильную парковку, у компании появятся основания для недоверия.

Чтобы узнать обо всех действующих программах, можно посетить сетевой портал Банки.ру. Здесь имеются подробные сведения о требованиях и сроках обслуживания, а также множество полезных опций:

Система поиска подходящего варианта;

Отзывы пользователей, чтобы подобрать самое выгодное предложение;

Форум для посетителей сервиса, где можно обсудить основные моменты по оформлению изделия;

Онлайн-калькулятор, чтобы рассчитать сумму переплат по каждому типу пластика;

Система сравнения, которая из общего количества программ выдаст наиболее выгодные;

Новости финансовой сферы, которые расскажут обо всех новинках этой области.