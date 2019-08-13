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Кредитные карты без кредитной истории в Росбанке

Банк: Росбанк

Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без кредитной истории в Росбанке в городах:

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Кредитные карты без КИ в Росбанке получили широкое распространение у граждан России и стали одним из самых востребованных пластиковых носителей. Популярность изделий объясняется практичностью и удобством использования, а также постоянной доступностью денежных средств. Приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в финансовом рейтинге, потребуется лишь собрать пакет необходимой документации.

Процесс оформления

Чтобы оформить платежный инструмент, можно воспользоваться следующими методами:

1. По почте. В данном случае пластик появляется в почтовом ящике пользователя без предварительной подачи заявки. Такой продукт не следует активировать, ведь условия обслуживания невыгодные: высокий размер процентной ставки и минимальный грейс-период. Чаще такой продукт предлагают в качестве дополнения к потребительскому займу, в договоре которого мелким шрифтом прописано согласие клиента на его получение.

2. В режиме онлайн. Это удобный способ, который предполагает подачу заявки, не выходя из дома. Достаточно заполнить анкету, выслать на сайт учреждения и дождаться доставки по указанному адресу. Можно самостоятельно забрать пластик в ближайшем отделении, ведь зачастую доставка платная.

3. В офисе организации с помощью специалиста. Потребуется несколько раз посетить отделение: написать заявление, привезти пакет документов и забрать продукт. Главным достоинством такого варианта выступает возможность получить подробную консультацию у сотрудника компании.

Требования к пользователям

Чтобы гарантированно пришло одобрение, придерживайтесь некоторых моментов:

  • Гражданство РФ;
  • Возрастные рамки — от 21 до 60 лет;
  • Постоянная регистрация в пределах России;
  • Официальное трудоустройство;
  • Отсутствие финансового рейтинга или положительная КИ;
  • Затраты на погашение долга не превышают 30% заработка потребителя;
  • Полный пакет документов.

    • Чтобы повысить степень доверия, следует представить максимальное количество справок. Если требуется минимальный лимит, достаточно подать заявку, предъявить паспорт и водительское удостоверение.

    Преимущества онлайн-портала Банки.ру

    Каждый посетитель сайта может ознакомиться с подробной информацией по всем действующим предложениям, требованиями и условиями обслуживания, а также сроками выдачи готовых продуктов. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда актуальны.

    В число полезных опций для пользователей входят:

  • Калькулятор, чтобы высчитать примерную величину переплат по каждой программе и подобрать приемлемый вариант;
  • Отзывы, на основании которых можно отыскать самый выгодный продукт;
  • Форум, где посетители ресурса обсуждают наиболее спорные вопросы и дают рекомендации по выбору оптимальных предложений;
  • Система поиска, которая выдает перечень продуктов в соответствии с заданными параметрами отбора.