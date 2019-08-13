Кредитные карты без КИ в Росбанке получили широкое распространение у граждан России и стали одним из самых востребованных пластиковых носителей. Популярность изделий объясняется практичностью и удобством использования, а также постоянной доступностью денежных средств. Приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в финансовом рейтинге, потребуется лишь собрать пакет необходимой документации.

Процесс оформления

Чтобы оформить платежный инструмент, можно воспользоваться следующими методами:

1. По почте. В данном случае пластик появляется в почтовом ящике пользователя без предварительной подачи заявки. Такой продукт не следует активировать, ведь условия обслуживания невыгодные: высокий размер процентной ставки и минимальный грейс-период. Чаще такой продукт предлагают в качестве дополнения к потребительскому займу, в договоре которого мелким шрифтом прописано согласие клиента на его получение.

2. В режиме онлайн. Это удобный способ, который предполагает подачу заявки, не выходя из дома. Достаточно заполнить анкету, выслать на сайт учреждения и дождаться доставки по указанному адресу. Можно самостоятельно забрать пластик в ближайшем отделении, ведь зачастую доставка платная.

3. В офисе организации с помощью специалиста. Потребуется несколько раз посетить отделение: написать заявление, привезти пакет документов и забрать продукт. Главным достоинством такого варианта выступает возможность получить подробную консультацию у сотрудника компании.

Требования к пользователям

Чтобы гарантированно пришло одобрение, придерживайтесь некоторых моментов:

Гражданство РФ;

Возрастные рамки — от 21 до 60 лет;

Постоянная регистрация в пределах России;

Официальное трудоустройство;

Отсутствие финансового рейтинга или положительная КИ;

Затраты на погашение долга не превышают 30% заработка потребителя;

Полный пакет документов.

Чтобы повысить степень доверия, следует представить максимальное количество справок. Если требуется минимальный лимит, достаточно подать заявку, предъявить паспорт и водительское удостоверение.

Преимущества онлайн-портала Банки.ру

Каждый посетитель сайта может ознакомиться с подробной информацией по всем действующим предложениям, требованиями и условиями обслуживания, а также сроками выдачи готовых продуктов. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда актуальны.

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Калькулятор, чтобы высчитать примерную величину переплат по каждой программе и подобрать приемлемый вариант;

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