Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
|
3 043 заявки
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
|
5 742 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты без КИ в Росбанке получили широкое распространение у граждан России и стали одним из самых востребованных пластиковых носителей. Популярность изделий объясняется практичностью и удобством использования, а также постоянной доступностью денежных средств. Приятным дополнением выступает отсутствие необходимости в финансовом рейтинге, потребуется лишь собрать пакет необходимой документации.
Процесс оформления
Чтобы оформить платежный инструмент, можно воспользоваться следующими методами:
1. По почте. В данном случае пластик появляется в почтовом ящике пользователя без предварительной подачи заявки. Такой продукт не следует активировать, ведь условия обслуживания невыгодные: высокий размер процентной ставки и минимальный грейс-период. Чаще такой продукт предлагают в качестве дополнения к потребительскому займу, в договоре которого мелким шрифтом прописано согласие клиента на его получение.
2. В режиме онлайн. Это удобный способ, который предполагает подачу заявки, не выходя из дома. Достаточно заполнить анкету, выслать на сайт учреждения и дождаться доставки по указанному адресу. Можно самостоятельно забрать пластик в ближайшем отделении, ведь зачастую доставка платная.
3. В офисе организации с помощью специалиста. Потребуется несколько раз посетить отделение: написать заявление, привезти пакет документов и забрать продукт. Главным достоинством такого варианта выступает возможность получить подробную консультацию у сотрудника компании.
Требования к пользователям
Чтобы гарантированно пришло одобрение, придерживайтесь некоторых моментов:
Чтобы повысить степень доверия, следует представить максимальное количество справок. Если требуется минимальный лимит, достаточно подать заявку, предъявить паспорт и водительское удостоверение.
Преимущества онлайн-портала Банки.ру
Каждый посетитель сайта может ознакомиться с подробной информацией по всем действующим предложениям, требованиями и условиями обслуживания, а также сроками выдачи готовых продуктов. Сведения обновляются в автоматическом режиме, поэтому всегда актуальны.
В число полезных опций для пользователей входят: