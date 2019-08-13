Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
По статистике, в число наиболее востребованных банковских продуктов у потребителей входят кредитные карты без КИ в Русском Стандарте. Совсем недавно граждане России выбирали потребительские займы, а сегодня предпочитают универсальные пластиковые носители, которые обеспечивают удобство применения, беспроцентное обслуживание и возобновляемый льготный период при своевременном погашении предыдущей задолженности.
Перечень требований
Чтобы пришел положительный ответ, соблюдайте ряд условий:
1. Клиент должен быть гражданином России.
2. Возраст не младше 21 года и не старше 60 лет.
3. Наличие постоянной прописки на территории РФ.
4. Официальное место работы.
5. Отсутствие финансового рейтинга или положительная КИ.
6. Сумма затрат на погашение долга не превышает 30% от уровня дохода потребителя.
7. Полный пакет документов.
Чем больше справок предоставит клиент, тем выше шансы на одобрение заявки. Если требуется минимальная сумма, достаточно предъявить паспорт, заполненную анкету и второй документ для подтверждения личности: водительские права, загранпаспорт, пенсионное удостоверение. Для более крупной суммы понадобятся:
Повышаем шансы
Существуют распространенные ошибки, которые препятствуют получению положительного ответа от организации:
1. В анкете следует указывать только достоверную информацию о месте работы, которая всегда тщательно проверяется сотрудниками банковского учреждения.
2. Не преувеличивать размер заработной платы. Эти сведения тоже всегда проверяют, а при получении высокого лимита вы можете не вернуть долг вовремя.
3. Не подавать запрос, если открыто более 3 видов займа.
Также всегда указывайте наличие дополнительного дохода, если таковой имеется. Чем полнее представлена информация, подтверждающая платежеспособность, тем больший лимит средств будет доступен.
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