По статистике, в число наиболее востребованных банковских продуктов у потребителей входят кредитные карты без КИ в Русском Стандарте. Совсем недавно граждане России выбирали потребительские займы, а сегодня предпочитают универсальные пластиковые носители, которые обеспечивают удобство применения, беспроцентное обслуживание и возобновляемый льготный период при своевременном погашении предыдущей задолженности.

Перечень требований

Чтобы пришел положительный ответ, соблюдайте ряд условий:

1. Клиент должен быть гражданином России.

2. Возраст не младше 21 года и не старше 60 лет.

3. Наличие постоянной прописки на территории РФ.

4. Официальное место работы.

5. Отсутствие финансового рейтинга или положительная КИ.

6. Сумма затрат на погашение долга не превышает 30% от уровня дохода потребителя.

7. Полный пакет документов.

Чем больше справок предоставит клиент, тем выше шансы на одобрение заявки. Если требуется минимальная сумма, достаточно предъявить паспорт, заполненную анкету и второй документ для подтверждения личности: водительские права, загранпаспорт, пенсионное удостоверение. Для более крупной суммы понадобятся:

Справка о величине заработка по форме 2-НДФЛ;

Копия свидетельства на право собственности автомобилем;

Подтверждающая документация при наличии дополнительного заработка.

Повышаем шансы

Существуют распространенные ошибки, которые препятствуют получению положительного ответа от организации:

1. В анкете следует указывать только достоверную информацию о месте работы, которая всегда тщательно проверяется сотрудниками банковского учреждения.

2. Не преувеличивать размер заработной платы. Эти сведения тоже всегда проверяют, а при получении высокого лимита вы можете не вернуть долг вовремя.

3. Не подавать запрос, если открыто более 3 видов займа.

Также всегда указывайте наличие дополнительного дохода, если таковой имеется. Чем полнее представлена информация, подтверждающая платежеспособность, тем больший лимит средств будет доступен.

Особенности сетевого портала Банки.ру

Чтобы рассмотреть весь спектр доступных программ и условия предоставления платежного инструмента, можно зайти на наш онлайн-сервис. Здесь имеются сведения по способам получения пластика, требованиям к клиентам и срокам выдачи готовых изделий. Обновление осуществляется в автоматическом режиме, поэтому данные всегда актуальны.

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Онлайн-калькулятор, который помогает высчитать примерную величину переплат по каждому предложению и подобрать приемлемый вариант;

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