Чтобы в наличии была определенная денежная сумма или запасной вариант, можно оформить кредитные карты без КИ в Россельхозбанке. Получить такой пластиковый носитель может каждый гражданин РФ, который не обращался к услугам банковских учреждений и не имеет финансового рейтинга.

Основные моменты

Существует несколько распространенных заблуждений касательно данного типа пластикового носителя. Основными из них являются:

1. Лучше отсутствие КИ, чем отрицательный опыт. В данном случае все неоднозначно, ведь решение компания принимает на основании предоставленного объема информации. Низкий рейтинг бывает лучше по нескольким причинам:

Гарантия того, что потребитель выплачивает долг, хоть и с задержкой;

Возможность оценки приемлемой финансовой нагрузки;

Заметно, как пользователь себя ведет в сложных ситуациях.

Когда опыт отсутствует, организация не знает, чего ожидать от клиента, который может стать недобросовестным плательщиком.

2. Платежное средство получить проще, чем наличные. Это верное утверждение, ведь тогда положительный ответ приходит чаще. Это объясняется небольшим денежным лимитом, благодаря которому при неблагоприятном исходе учреждение понесет небольшие убытки.

3. Пластик — аналог займа, поэтому оформить его проблематично. За редкими случаями потребители используют носитель пару раз и забрасывают. Поэтому продукт является более выгодным для банковской структуры, и она заинтересована в одобрении запроса даже при отсутствии КИ.

Шансы на одобрение

Если организация предлагает сотрудничество при отсутствии личного рейтинга, это не значит, что ответ будет положительным. Чтобы повысить шансы, следует придерживаться некоторых правил:

Представленные сведения должны быть достоверными, ведь они тщательно проверяются специалистами. В случае несоответствия указанных данных клиента заносят в черный список, после чего КИ становится отрицательной;

Проверяйте вводимую информацию. Сотрудник не знает, верно ли вы указали номер телефона или ошиблись цифрой. В таком случае могут подумать, что вы хотите скрыть контактные сведения;

Заранее рассчитайтесь по всем открытым долгам и рассрочкам. Даже при наличии штрафа за парковку в неположенном месте или задолженности по налогам репутация будет испорчена. Если обязательства отсутствуют, это вызывает доверие к человеку.

Узнать обо всех действующих предложениях можно на онлайн-сервисе Банки.ру. Здесь представлена полная информация по каждому типу пластика, а также список требуемой документации, условия сотрудничества и масса полезных опций:

Отзывы заемщиков, которые уже выбрали определенный продукт и оставили свои рекомендации;

Поисковая система;

Форум для пользователей;

Калькулятор для расчета суммы переплат в онлайн-режиме;

Новости финансовой сферы.