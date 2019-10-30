Здесь вы можете оформить онлайн заявку на кредитную карту, если у вас нет кредитной истории, на выгодных условиях.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Standard
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|0 - 1 800
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Чтобы в наличии была определенная денежная сумма или запасной вариант, можно оформить кредитные карты без КИ в Россельхозбанке. Получить такой пластиковый носитель может каждый гражданин РФ, который не обращался к услугам банковских учреждений и не имеет финансового рейтинга.
Основные моменты
Существует несколько распространенных заблуждений касательно данного типа пластикового носителя. Основными из них являются:
1. Лучше отсутствие КИ, чем отрицательный опыт. В данном случае все неоднозначно, ведь решение компания принимает на основании предоставленного объема информации. Низкий рейтинг бывает лучше по нескольким причинам:
Когда опыт отсутствует, организация не знает, чего ожидать от клиента, который может стать недобросовестным плательщиком.
2. Платежное средство получить проще, чем наличные. Это верное утверждение, ведь тогда положительный ответ приходит чаще. Это объясняется небольшим денежным лимитом, благодаря которому при неблагоприятном исходе учреждение понесет небольшие убытки.
3. Пластик — аналог займа, поэтому оформить его проблематично. За редкими случаями потребители используют носитель пару раз и забрасывают. Поэтому продукт является более выгодным для банковской структуры, и она заинтересована в одобрении запроса даже при отсутствии КИ.
Шансы на одобрение
Если организация предлагает сотрудничество при отсутствии личного рейтинга, это не значит, что ответ будет положительным. Чтобы повысить шансы, следует придерживаться некоторых правил:
Узнать обо всех действующих предложениях можно на онлайн-сервисе Банки.ру. Здесь представлена полная информация по каждому типу пластика, а также список требуемой документации, условия сотрудничества и масса полезных опций: