Согласно статистическим данным на рынке банковских услуг, самым востребованным продуктом у клиентов являются кредитные карты без КИ в Совкомбанке. Еще недавно население выбирало потребительские программы, но сегодня предпочтение отдают универсальности применения пластика: удобная оплата, беспроцентное обслуживание и возобновляемая линия при условии своевременного погашения предыдущей.

Требования к заемщикам

Чтобы получить одобрение, следует соответствовать некоторым требованиям:

1. Гражданство Российской Федерации.

2. Возрастной диапазон от 21 до 60 лет.

3. Постоянная регистрация в пределах России.

4. Официальное трудоустройство.

5. Отсутствие КИ или положительный рейтинг.

6. Затраты на погашение долга не должны превышать 30% от дохода потребителя.

7. Полный пакет документации.

Чем больше документов предоставит клиент, тем больше к нему доверия и выше вероятность положительного ответа. При получении минимальной суммы достаточно заполненной анкеты, паспорта и водительского удостоверения. Чтобы взять более крупную сумму, необходимо принести:

Справку о размере дохода по форме 2-НДФЛ;

Копию документа на право владения автомобилем;

Подтверждение наличия дополнительного заработка.

Как повысить вероятность одобрения?

Чтобы увеличить шансы на положительный ответ, необходимо избегать распространенных ошибок, которые часто допускают заявители:

1. Указывать только достоверную информацию о месте работы, ведь сотрудники организации всегда проверяют введенные сведения.

2. Не преувеличивать уровень дохода. Эти данные тоже легко проверить, а получив слишком высокий лимит средств, вы рискуете не погасить задолженность вовремя.

3. Подавать заявку, если открыто уже более 3 видов займа.

Также следует указать наличие дополнительных источников дохода, если имеются. От полноты предоставленных сведений, подтверждающих платежеспособность, зависит лимит средств.

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