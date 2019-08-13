У любого человека может возникнуть срочная необходимость быстро найти достаточно крупную сумму, в таком случае кредитная карта без отказа в Альфа-Банке станет отличным решением проблемы. Онлайн-сервис Banki.ru собрал для вас большой список программ финансовой организации, которые отличаются друг от друга по различным критериям:

Показатель процентной ставки.

Минимальный и максимальный размер материальных средств, которые могут быть выданы.

Перечень необходимых документов.

Требования, выдвигаемые к клиенту и т. д.

Пластиковый носитель оформляется за очень короткое время и может использоваться практически для любых нужд: оплата обучения, ремонт в квартире, поездка за границу и т. д.

Можно ли получить деньги пенсионеру?

Множество финансовых учреждений отдают предпочтение тем, чей возраст варьируется от 21 до 65 лет, так как такие люди считаются наиболее надежными в плане возврата долга. Люди старшего возраста также могут рассчитывать на получение «пластика», однако, банк может потребовать предоставить дополнительные документы об уровне дохода. В остальном, процесс подписания договора ничем не отличается от обычной процедуры. Потребителю обязательно понадобится принести копию паспорта.

Обычно деньги без проблем выдаются как работающим, так и не работающим пенсионерам. Граждане старше 65 лет, как правило, не могут получить очень крупную сумму (в большинстве случаев она оказывается меньше 300 000 руб.).

На каких условиях можно получить «пластик»?

Во время выбора наиболее выгодного и подходящего под ваши требования продукта стоит уделить внимание не только на притязания, выдвигаемые к потребителям, но и на условия предоставления денег. В разных финансовых организациях они могут отличаться, однако практически всегда сводятся к одному списку. Важнее всего уделить внимание основным моментам:

Льготный период.

Лимит снятия средств.

Различные комиссии и налоги.

Годовое обслуживание.

Процентная ставка.

Чтобы быстрее найти подходящую программу, мы предлагаем воспользоваться специальной системой поиска, которая представлена на нашем сайте. Для этого нужно ввести в окне подбора следующие данные:

Величина заемных средств. Укажите, какую сумму вы хотите получить.

Период возврата долга.

Наличие или отсутствие грейс-периода. В случае, если он предусмотрен, вы сможете вернуть деньги без дополнительных переплат, так как в период его действия вам не будут начисляться проценты.

Также на нашем сервисе можно создать список банковских продуктов, который будет максимально точно соответствовать всем предпочтениям клиента. Для этого понадобится просто зайти во вкладку мастера подбора и заполнить поля анкеты. Выбрав понравившийся вариант на этой странице, вы можете сразу отправить заявку на его получение, которая будет рассмотрена в течение 30 минут.