Если вы хотите оформить кредитную карту без отказа в Азиатско-Тихоокеанском Банке, то на Банки.ру имеется вся необходимая для этого информация. Мы регулярно проверяем актуальность и достоверность имеющихся у нас сведений, и дополняем их новыми данными. На этой странице находится большой перечень продуктов финансовой организации, которые предоставляются на различных условиях. Чтобы вы смогли найти наиболее подходящий для себя вариант, мы сделали удобную систему поиска. Для выдачи предложений, соответствующих вашим критериям, в окне подбора понадобится указать следующее:

Сумма, которую вы рассчитываете получить.

Льготный период.

Процентная ставка.

После заполнения полей и нажатия конки «Подобрать», перед вами откроется список доступных программ.

В каком случае банк согласится с вами работать?

Финансовые учреждения основательно подходят к подбору своих клиентов, поэтому у них есть собственные условия, которым нужно максимально точно соответствовать. Они одинаковы практически во всех случаях, но бывают и исключения. Стандартный список требований обычно включает в себя следующие пункты:

Наличие российского гражданства. Обращение человека, имеющего иностранную прописку также может быть одобрено, но такие прецеденты бывают очень редко.

Возраст от 18 лет. По закону заемные средства выдаются только тем лицам, которые достигли совершеннолетия, но на практике граждане в возрасте 18 лет редко могут рассчитывать на одобрение заявки, так как у них еще нет КИ. Наиболее распространенная ситуация, когда платежный инструмент выдается клиентам, достигшим 21 года.

Постоянное место работы. Хоть банки и выдвигают подобное требования, но на самом деле пластиковый носитель могут получить даже те, кто не имеет официального трудоустройства.

Хорошая КИ. На этот фактор обычно смотрят при выдаче пластика на достаточно крупную сумму.

После проверки соответствия потребителя всем вышеперечисленным ограничениям будет вынесено положительное или отрицательное решение по поводу оформления договора о выдаче определенной суммы.

На какие цели можно получить деньги?

Финансовая организация может выдать платежный инструмент, денежный лимит которого не будет превышать 700 000 руб. Полученные деньги потребитель имеет право использовать на самые различные нужды. Вы имеете право получить необходимую вам сумму для повседневных затрат, проведения ремонта, оплаты путевки, учебы и т. д. В зависимости от ваших потребностей мы предоставим различные варианты получения «пластика». Для создания онлайн-заявки вам понадобится заполнить специальную анкету и отправить ее. После одобрения обращения нужно принести в отделение банка перечень необходимых для рассмотрения документов. Вынесение решения по отправленной заявке происходит в течение 30-60 минут. Банк не требует от клиента отчета о тратах заемных средств, поэтому их можно использовать по любому назначению.