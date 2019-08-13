Каждый человек, достигший совершеннолетнего возраста, может без проблем взять кредитную карту без отказа в Банке «Санкт-Петербург». С помощью полученных денег клиент сможет решить многие проблемы, связанные с оплатой обучения, покупкой вещей, выплатой долгов и т. д. Эта услуга пользуется большой популярностью благодаря множеству ее преимуществ:

Высокая скорость заключения сделки (обычно не занимает более 60 минут).

Возможность расходования средств нецелевым образом.

В некоторых случаях, пластиковый носитель имеет льготный период, во время действия которого потребитель может вернуть свой долг без процентов по нему.

Чтобы подробнее изучить особенности различных вариантов, мы предлагаем вам внимательно просмотреть их список, который расположен на этой странице.

Требования, предъявляемые к клиентам

Финансовая организация имеет особые положения получения продукта, которые одинаковы практически для всех представленных здесь программ. Особенностью «пластика» является то, что его без проблем может получить практически каждый желающий.

Существует наиболее соответствующий различным программам перечень условий, к которым относятся:

Гражданство России. Банк в редких случаях может согласиться заключать договор с человеком, который не прописан на территории РФ.

Возраст от 18 лет. В некоторых случаях очень крупная сумма выдается только лицам от 21 года.

Работа. Если вы планируете взять платежный инструмент с большим лимитом средств, то очень важно, чтобы у вас имелся постоянный источник дохода. Наличие работы дает гарантию того, что долг будет возвращен. Конечно, это требование применимо не для всех продуктов.

После изучения степени соответствия потребителя всем вышеперечисленным требованиям, будет вынесено решение о предоставлении денег или об отказе в их выдаче. На нашем сайте вы сможете более подробно ознакомиться с требованиями, которые выдвигаются к потребителю для получения той или иной программы.

Процедура оформления заявки

На сервисе Banki.ru есть возможность отправки онлайн-обращения, что является очень удобным и сможет значительно сэкономить ваше время. Чтобы воспользоваться данной услугой, найдите рядом с понравившимся вариантом небольшую кнопку и нажмите на нее. После этого вы окажетесь на странице с анкетой, в которой понадобится заполнить пустые поля. Вам нужно будет указать свои личные данные: ФИО, дата рождения, пол, адрес электронной почты и т. д. Чтобы сотрудники банка смогли с вами связаться, необходимо разместить в заявке свой действующий номер телефона. Когда форма будет отправлена, вам перезвонят сотрудники финансового учреждения и предложат обсудить нюансы заключения договора.

Также вы можете сделать обращение, придя в отделение банка. Рассмотрение заявки и вынесение решения по ней может занимать всего лишь несколько часов. На нашем сайте вы сможете подробнее ознакомиться со сроками оформления договора на получение различных пластиковых носителей.