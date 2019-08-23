Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Ситибанк

Банк: Ситибанк
На данный момент в этой категории нет активных предложений.
Расширенный поиск лучшего предложения
Воспользуйтесь одним из наших лучших предложений
Подписка на предложения
Оставьте свой e-mail и мы сообщим вам о появлении предложений в этой категории
или
Вы можете воспользоваться другими предложениями банка Ситибанк:
14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Слова благодарности
Оценка: 5 Проверяется
Благодарю ваш коллектив Ленинский проспект и лично Светлану Алексеевну Донских,за всегда позитивный настрой ,за чуткое ,отзывчивое ,уважительное отношение к каждому клиенту,за... Весь отзыв
Спасибо!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Кредитную карту получила давно, но все никак не решалась пользоваться, были сомнения да и условия не совсем понимала)) В офис обслуживания сходить было лень, но... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Ситибанк в городах:

Подробнее

Если вам срочно понадобились деньги, возникла сложная финансовая ситуация, требующая срочных мер, то отличным выбором станет кредитная карта без отказа, которую можно взять в Ситибанке. К основным преимуществам оформления такого продукта можно отнести:

  • Высокая скорость заключения договора и простота использования «пластика».
  • Минимальные требования к клиенту, которые редко включат в себя что-то кроме необходимости предоставления паспорта.
  • Наличие в некоторых продуктах льготного периода, в течение которого потребитель может вернуть заемные средства без переплат по процентам.

    • На этой странице размещен перечень различных предложений, которые отличаются друг от друга по множеству критериев:

  • Размер средств, которые можно получить. Обычно он не превышает 700 000 рублей.
  • Процентная ставка. Можно рассортировать список от минимального, до максимального показателя.
  • Годовое обслуживание. Некоторые платежные инструменты не требуют осуществления дополнительных выплат.
  • Наличие или отсутствие CashBack. В том случае, если данная услуга поддерживается «пластиком», вы сможете хорошо сэкономить на различных покупках.

    • Вы можете самостоятельно посмотреть всю интересующую вас информацию по каждой программе и выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.

    Отправление заявки

    Если вы определились с выбором, то просто нажмите на небольшую кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа от понравившегося варианта. После этого перед вами откроется окно, где понадобится заполнить небольшую анкету, указав в ней некоторые личные данные: ФИО, номер телефона, почта, дата рождения, город проживания и пол. Очень важно вписать действующий телефонный номер, так как по нему с вами свяжутся сотрудники банка, чтобы обговорить нюансы заключения договора.

    После отправления полностью заполненной анкеты понадобится немного подождать вынесения решения по вашему обращению (обычно время ожидания не превышает 30-60 минут).

    Список документов

    Если финансовая организация приняла обращение, то она может потребовать предоставить ей некоторые бумаги. Их количество и вид могут меняться, однако, чаще всего клиент должен принести с собой только удостоверение личности. В редких случаях банк может попросить взять справку о доходах, но такое случается только когда потребитель хочет получить крупную сумму.

    На нашем сайте вы можете найти все необходимые сведения о видах и количестве документов, которые вам могут понадобиться для оформления того или иного предложения. Также, нажав на понравившуюся программу, вы увидите требования, которые банк предъявляет клиентам для ее получения.