Если вам срочно понадобились деньги, возникла сложная финансовая ситуация, требующая срочных мер, то отличным выбором станет кредитная карта без отказа, которую можно взять в Ситибанке. К основным преимуществам оформления такого продукта можно отнести:

Высокая скорость заключения договора и простота использования «пластика».

Минимальные требования к клиенту, которые редко включат в себя что-то кроме необходимости предоставления паспорта.

Наличие в некоторых продуктах льготного периода, в течение которого потребитель может вернуть заемные средства без переплат по процентам.

На этой странице размещен перечень различных предложений, которые отличаются друг от друга по множеству критериев:

Размер средств, которые можно получить. Обычно он не превышает 700 000 рублей.

Процентная ставка. Можно рассортировать список от минимального, до максимального показателя.

Годовое обслуживание. Некоторые платежные инструменты не требуют осуществления дополнительных выплат.

Наличие или отсутствие CashBack. В том случае, если данная услуга поддерживается «пластиком», вы сможете хорошо сэкономить на различных покупках.

Вы можете самостоятельно посмотреть всю интересующую вас информацию по каждой программе и выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.

Отправление заявки

Если вы определились с выбором, то просто нажмите на небольшую кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа от понравившегося варианта. После этого перед вами откроется окно, где понадобится заполнить небольшую анкету, указав в ней некоторые личные данные: ФИО, номер телефона, почта, дата рождения, город проживания и пол. Очень важно вписать действующий телефонный номер, так как по нему с вами свяжутся сотрудники банка, чтобы обговорить нюансы заключения договора.

После отправления полностью заполненной анкеты понадобится немного подождать вынесения решения по вашему обращению (обычно время ожидания не превышает 30-60 минут).

Список документов

Если финансовая организация приняла обращение, то она может потребовать предоставить ей некоторые бумаги. Их количество и вид могут меняться, однако, чаще всего клиент должен принести с собой только удостоверение личности. В редких случаях банк может попросить взять справку о доходах, но такое случается только когда потребитель хочет получить крупную сумму.

На нашем сайте вы можете найти все необходимые сведения о видах и количестве документов, которые вам могут понадобиться для оформления того или иного предложения. Также, нажав на понравившуюся программу, вы увидите требования, которые банк предъявляет клиентам для ее получения.