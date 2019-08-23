|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
|
|
Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
|
Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
|
Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
|
|
Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
|
|
Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Если вам срочно понадобились деньги, возникла сложная финансовая ситуация, требующая срочных мер, то отличным выбором станет кредитная карта без отказа, которую можно взять в Ситибанке. К основным преимуществам оформления такого продукта можно отнести:
На этой странице размещен перечень различных предложений, которые отличаются друг от друга по множеству критериев:
Вы можете самостоятельно посмотреть всю интересующую вас информацию по каждой программе и выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.
Отправление заявки
Если вы определились с выбором, то просто нажмите на небольшую кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа от понравившегося варианта. После этого перед вами откроется окно, где понадобится заполнить небольшую анкету, указав в ней некоторые личные данные: ФИО, номер телефона, почта, дата рождения, город проживания и пол. Очень важно вписать действующий телефонный номер, так как по нему с вами свяжутся сотрудники банка, чтобы обговорить нюансы заключения договора.
После отправления полностью заполненной анкеты понадобится немного подождать вынесения решения по вашему обращению (обычно время ожидания не превышает 30-60 минут).
Список документов
Если финансовая организация приняла обращение, то она может потребовать предоставить ей некоторые бумаги. Их количество и вид могут меняться, однако, чаще всего клиент должен принести с собой только удостоверение личности. В редких случаях банк может попросить взять справку о доходах, но такое случается только когда потребитель хочет получить крупную сумму.
На нашем сайте вы можете найти все необходимые сведения о видах и количестве документов, которые вам могут понадобиться для оформления того или иного предложения. Также, нажав на понравившуюся программу, вы увидите требования, которые банк предъявляет клиентам для ее получения.