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Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Райффайзенбанк

Банк: Райффайзенбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Райффайзенбанк в городах:

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Если вам срочно понадобились деньги, возникла сложная финансовая ситуация, требующая срочных мер, то отличным выбором станет кредитная карта без отказа, которую можно взять в Райффайзенбанке. К основным преимуществам оформления такого продукта можно отнести:

  • Высокая скорость заключения договора и простота использования «пластика».
  • Минимальные требования к клиенту, которые редко включат в себя что-то кроме необходимости предоставления паспорта.
  • Наличие в некоторых продуктах льготного периода, в течение которого потребитель может вернуть заемные средства без переплат по процентам.

    • На этой странице размещен перечень различных предложений, которые отличаются друг от друга по множеству критериев:

  • Размер средств, которые можно получить. Обычно он не превышает 700 000 рублей.
  • Процентная ставка. Можно рассортировать список от минимального, до максимального показателя.
  • Годовое обслуживание. Некоторые платежные инструменты не требуют осуществления дополнительных выплат.
  • Наличие или отсутствие CashBack. В том случае, если данная услуга поддерживается «пластиком», вы сможете хорошо сэкономить на различных покупках.

    • Вы можете самостоятельно посмотреть всю интересующую вас информацию по каждой программе и выбрать ту, которая подойдет вам больше всего.

    Отправление заявки

    Если вы определились с выбором, то просто нажмите на небольшую кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа от понравившегося варианта. После этого перед вами откроется окно, где понадобится заполнить небольшую анкету, указав в ней некоторые личные данные: ФИО, номер телефона, почта, дата рождения, город проживания и пол. Очень важно вписать действующий телефонный номер, так как по нему с вами свяжутся сотрудники банка, чтобы обговорить нюансы заключения договора.

    После отправления полностью заполненной анкеты понадобится немного подождать вынесения решения по вашему обращению (обычно время ожидания не превышает 30-60 минут).

    Список документов

    Если финансовая организация приняла обращение, то она может потребовать предоставить ей некоторые бумаги. Их количество и вид могут меняться, однако, чаще всего клиент должен принести с собой только удостоверение личности. В редких случаях банк может попросить взять справку о доходах, но такое случается только когда потребитель хочет получить крупную сумму.

    На нашем сайте вы можете найти все необходимые сведения о видах и количестве документов, которые вам могут понадобиться для оформления того или иного предложения. Также, нажав на понравившуюся программу, вы увидите требования, которые банк предъявляет клиентам для ее получения.