Кредитная карта без отказа в банке «Ренессанс Кредит» — это отличный способ быстро достать деньги на отпуск, ремонт и различные срочные нужды. Такая услуга сейчас пользуется большой популярностью у заемщиков, что объясняется хорошей скоростью ее оформления. При выборе предложения финансовой организации очень важно обратить внимание на требования, которые она выдвигает к клиентам, а также на перечень необходимых документов. В некоторых случаях может понадобиться предоставить только:

Паспорт.

Справка о трудоустройстве и доходах.

Однако банк имеет право потребовать дополнительные бумаги.

Получение продукта с 18 лет

Граждане, которые только недавно вошли во взрослую жизнь, также могут рассчитывать на оформление «пластика». Так как данная категория клиентов еще не имеет КИ, то им могут выдаваться платежные средства со следующими показателями:

Небольшое количество доступных к использованию денег (обычно не более 300 000 рублей).

Маленький льготный период (до 55 дней) или полное его отсутствие.

Высокая процентная ставка.

Для получения одобрения по продукту можно отправить онлайн-заявку на нашем сайте Banki.ru, или написать ее непосредственно в офисе финансового учреждения.

Преимущества безотказных платежных инструментов

Основные достоинства «пластика» с большим процентом выдач:

Наличие грейс-периода, в течение которого можно вернуть долг без переплат.

Возможность начисления бонусов с покупки, которыми в дальнейшем можно расплачиваться.

Высокая скорость подписания договора. Уже через 30 минут после подачи заявки будет вынесено решение по ее отклонению или принятию.

Выгодные условия получения. Предлагаются людям, у которых нет проблем по выплате предыдущих займов.

СМС-информирование. Большинство банков, выдающих пластиковые носители, отправляют на телефон сообщения после совершения любых операций по ним.

Заемщики могут взять пластиковый носитель через интернет, позвонив в финансовую организацию или обратившись в ее ближайший офис.

Причины отказа в предоставлении «пластика»

Некоторые клиенты могут столкнуться с отклонением своей заявки. Как правило, в категорию граждан, которые могут получить отрицательный ответ, попадают те, у кого есть хоть одна из представленных ниже проблем:

Плохая КИ. Она появляется в результате наличия невыплаченных задолженностей по другим предложениям финансовой организации, из-за несвоевременных платежей по прошлым обязательствам, неоплаченных штрафов и т. п.

Низкая платежеспособность. Определяется размером заработной платы. Также некоторые виды платежных инструментов не всегда могут быть выданы людям, которые не имеют постоянного места работы.

Отсутствие КИ. Многие банки не хотят выдавать заемные средства тем, кто только недавно стал совершеннолетним, так как не могут быть уверены в том, что вернут деньги.

Чтобы избежать негативного ответа, необходимо заранее ознакомиться с претензиями, выдвигаемыми к потребителям.