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Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Русский Стандарт

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитная карта без отказа в Русском Стандарте ? это выгодное решение для тех, кому срочно понадобились деньги на различные нужды. Такая услуга сейчас предоставляется многими финансовыми организациями и является очень популярной.На этой странице мы собрали все существующие предложения банка и представили их в виде удобного списка, который можно сортировать по следующим критериям:

  • Размер процентной ставки.
  • Лимит средств по пластиковому носителю.
  • Льготный период.
  • Годовое обслуживание.
  • CashBack.
  • Популярность продукта.

    • Также,когда вы нажмёте на понравившийся вариант, перед вами откроется страница, на которой будет представлена основная информация по поводу оформления платежного инструмента. Здесь можно узнать требования, которые банк выдвигает своим клиентам, а также вы найдете перечень документов, необходимых для заключения договора.

    Причины отказа в предоставлении заемных средств

    Некоторые клиенты сталкиваются с тем, что их заявление на получение продукта отклоняют, однако это бывает очень редко. Как правило, в категорию граждан, которые могут получить отрицательное решение, попадают те, у кого наблюдается хоть одна из представленных ниже проблем:

  • Плохая КИ. Она появляется в результате наличия задолженностей по другим платежам (в том числе в прошлом).
  • Низкая платежеспособность. Такой показатель может появиться, если потребитель получает слишком маленькую зарплату или не имеет постоянного места работы. Этот критерий является значимым только в том случае, если вы планируете взять крупную сумму.
  • Отсутствие КИ. В таком случае деньги опасаются выдавать людям от 18 до 21 года, однако, сейчас этот фактор практически не играет роли и «пластик» могут получить даже те, кто только недавно стал совершеннолетним.

    • Для того чтобы избежать отказа, необходимо заранее ознакомиться с требованиями финансовой организация, которые она предъявляет потребителям. Найти их также можно на нашем сайте.

    Как отправить заявку?

    Мы собрали для вас множество вариантов получения заемных средств, ознакомиться с которыми можно на этой странице. Если вам понравится какая-либо программа, то просто нажмите на кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа. После этого перед вами откроется окно с анкетой, в которую нужно вписать ФИО, электронную почту, дату рождения, город проживания и другие личные данные. Не забудьте указать свой номер телефона, чтобы сотрудники банка смогли с вами связаться и обсудить нюансы заключения соглашения.

    Когда все поля анкеты будут полностью заполнены, как можно тщательнее следует проверить достоверность введенных данных, и после этого можно отправить обращение. Финансовая организация рассмотрит вашу заявку в течение 30-60 минут, после чего вынесет решение о его одобрении или отклонении. Русский Стандарт имеет право отказать в выдаче пластикового носителя без объяснения причин.