|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта без отказа в Русском Стандарте ? это выгодное решение для тех, кому срочно понадобились деньги на различные нужды. Такая услуга сейчас предоставляется многими финансовыми организациями и является очень популярной.На этой странице мы собрали все существующие предложения банка и представили их в виде удобного списка, который можно сортировать по следующим критериям:
Также,когда вы нажмёте на понравившийся вариант, перед вами откроется страница, на которой будет представлена основная информация по поводу оформления платежного инструмента. Здесь можно узнать требования, которые банк выдвигает своим клиентам, а также вы найдете перечень документов, необходимых для заключения договора.
Причины отказа в предоставлении заемных средств
Некоторые клиенты сталкиваются с тем, что их заявление на получение продукта отклоняют, однако это бывает очень редко. Как правило, в категорию граждан, которые могут получить отрицательное решение, попадают те, у кого наблюдается хоть одна из представленных ниже проблем:
Для того чтобы избежать отказа, необходимо заранее ознакомиться с требованиями финансовой организация, которые она предъявляет потребителям. Найти их также можно на нашем сайте.
Как отправить заявку?
Мы собрали для вас множество вариантов получения заемных средств, ознакомиться с которыми можно на этой странице. Если вам понравится какая-либо программа, то просто нажмите на кнопку «Оформить онлайн», которая расположена справа. После этого перед вами откроется окно с анкетой, в которую нужно вписать ФИО, электронную почту, дату рождения, город проживания и другие личные данные. Не забудьте указать свой номер телефона, чтобы сотрудники банка смогли с вами связаться и обсудить нюансы заключения соглашения.
Когда все поля анкеты будут полностью заполнены, как можно тщательнее следует проверить достоверность введенных данных, и после этого можно отправить обращение. Финансовая организация рассмотрит вашу заявку в течение 30-60 минут, после чего вынесет решение о его одобрении или отклонении. Русский Стандарт имеет право отказать в выдаче пластикового носителя без объяснения причин.