|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard Gold
|от 23,9%
|до 600 000
|до 50
|0
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта без отказа в Сбербанке России? это лучший способ быстрого получения крупной денежной суммы. Она выдается нецелевым методом, поэтому клиент может самостоятельно распоряжаться ей в своих интересах. Если у вас появились серьезные финансовые проблемы, которые требуют быстрого решения, то такой продукт будет для вас отличным выбором. Вы сможете не только разобраться с давними делами, но и при этом не будете сильно ограничивать себя в потребностях, так как выплата долга будет происходить небольшими частями.
Чтобы подробнее узнать о тех или иных программах, просто найдите их список на этой странице и нажмите на заинтересовавший вас вариант, перед вами откроется окно с информацией о требованиях, выдвигаемых к потребителю. Также вы сможете подробно изучить список документов, необходимых для оформления договора.
Как сделать правильный выбор?
При выборе банковского продукта мы рекомендуем вам уделить особое внимание следующим показателям:
Также необходимо обратить внимание на время рассмотрения заявки и наличие различных бонусов по выбранной программе, например, доступность сервиса CashBack.
Почему удобно работать через сайт Banki.ru
Чтобы быстрее подобрать соответствующий продукт, вам понадобится найти на этой странице небольшое окно поиска, и вписать в него следующие данные:
Также можно указать наличие или отсутствие грейс-периода на пластиковом носителе. После этого перед вами откроется подобранный под ваши требования список банковских предложений.
Помимо этого, наш сервис имеет ряд достоинств:
Заполните анкету и отправьте ее финансовой организации. Затем дождитесь звонка от сотрудников банка, чтобы обсудить с ними подробности оформления продукта.