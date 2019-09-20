|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
2 254 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
978 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
51 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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В чем выгода пластикового носителя?
Популярность данного банковского продукта объясняется тем, что он имеет очень много достоинств, к основным из которых можно отнести следующие:
Сейчас практически не предъявляется никаких требований к клиентам, желающим оформить платежный инструмент. Как правило, важно только то, чтобы потребитель был гражданином России, и его возраст превышал 18 лет. Однако, в некоторых случаях список условий может дополняться на усмотрение финансовой организации.
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После того, как сделаете свой выбор, просто нажмите на кнопку «Оформить онлайн». Заполнив небольшую анкету и отправив ее, останется только ожидать, когда с вами свяжутся сотрудники банка. Возможность оформления пластикового носителя через интернет позволит вам значительно сэкономить время.
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