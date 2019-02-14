Вход

Кредитные карты без процентов

Найдено 6 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cashback Популярность
Mastercard World
 от 12% до 300 000 до 55 590 нет
Оформить онлайн
3 251 заявка
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 - 3 000 нет
Оформить онлайн
5 869 заявок
Visa Prepaid
 от 0% до 300 000 до 365 0 нет
Оформить онлайн
5 374 заявки
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
Оформить онлайн
820 заявок
Diners Club
 от 25% до 40 000 до 55 300 нет
Diners Club
 от 30% до 299 000 до 55 нет 5%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Все отзывы