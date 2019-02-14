Оценка: Проверяется
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cashback
|Популярность
|
Mastercard World
|от 12%
|до 300 000
|до 55
|590
|нет
|
Оформить онлайн
3 251 заявка
|
Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0 - 3 000
|нет
|
Оформить онлайн
5 869 заявок
|
Visa Prepaid
|от 0%
|до 300 000
|до 365
|0
|нет
|
Оформить онлайн
5 374 заявки
|
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
|от 0%
|до 300 000
|до 51
|0
|нет
|
Оформить онлайн
820 заявок
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Diners Club
|от 25%
|до 40 000
|до 55
|300
|нет
|
|
Diners Club
|от 30%
|до 299 000
|до 55
|нет
|5%
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.