Сегодня большинство финансовых организаций предлагают своим клиентам удобные платежные инструменты. Одним из них следует назвать кредитные карты без процентов в Кредит Европа Банке. Главное преимущество данного продукта — бесплатное снятие наличных в банкоматах. Несмотря на то что «пластик» предусмотрен для безналичных расчетов, нередко возникают ситуации, в которых необходимо иметь деньги на руках.

При этом карта намного оптимальные обыкновенных заемных услуг. Процесс получения не занимает много времени и у вас не спросят, на какие цели вы планируете потратить средства. Также потребителям часто предоставляют различные привилегии — cash back, участие в акциях или скидки у фирм-партнеров.

Оформление

Сегодня требования к потенциальным клиентам значительно упростились — оформить карту можно при соответствии следующим критериям:

наличие гражданства РФ;

положительная история;

не менее трех месяцев работы на последнем месте.

Сам процесс оформления довольно прост: вы составляете заявление и ожидаете решения по нему в течение дня. Второй способ — заполнить анкету на сайте банке. Так вы не только сэкономите личное время, но и ответ получите гораздо быстрее.

Важные моменты

Как правило, данная услуга имеет несколько условий. Беспроцентное снятие средств действует на определенный временной период или сумму. Поэтому важно подойти к выбору со всей ответственностью. Сначала нужно узнать, где можно снимать наличные бесплатно. Основных способа три: в «своем» банкомате, у партнеров и в кассе банка. С целью снизить риск мошенничества, многие организации устанавливают лимит на получение денег (суточные, месячные и разовые). Поэтому если вы планируете снять крупную сумму денег, оптимальный вариант — третий. Но и в таком случае существуют ограничения.

Главное — внимательно изучить все комиссии за снятие сверх лимита — иногда они могут оказаться довольно большими. Нелишним будет изучить расположение банкоматов — желательно, чтобы они были недалеко от дома, работы и т. д.

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