В современном мире безналичные расчеты преобладают над традиционными. Поэтому большинство потребителей предпочитает оформить «пластик» с заемными средствами. Однако в некоторых ситуациях нам просто необходимы купюры, поэтому кредитные карты без процентов в Геобанке — оптимальный выбор на все случаи жизни. Помимо решения денежной проблемы, данный продукт дает возможность снимать деньги без комиссий.

При этом организации часто предлагают различные привилегии — cash back (возвращает часть от потраченной суммы), акции и партнерские программы — например, бонусные мили в обмен на авиа- или железнодорожный билет. Поэтому к выбору продукта необходимо подходить со всей ответственностью.

Основные аспекты

До оформления «пластика» вам необходимо внимательно изучить условия его предоставления. Поскольку финансы — заемные, то сначала нужно рассмотреть такие параметры, как лимит, ставка по проценту и продолжительность. Можно попросить сотрудников рассчитать примерный график погашения — так вы поймете, удобен ли он. Нередко банки предлагают такую опцию, как грейс-период — льготный промежуток времени. Он предусматривает возможность беспроцентной выплаты долга до конца установленного срока. В таком случае следует узнать, с какого момента он начинает действовать.

Затем просмотрите условия снятия наличных. Как правило, на данную операцию распространяется временной (суточный, месячный) или денежный лимит. При этом нарушение ограничений влечет за собой списание комиссии. Бесплатное получение возможно в трех случаях:

через «свой» банкомат;

в терминалах организаций-партнеров;

в кассе банка.

Последний вариант отлично подходит в том случае, когда вы планируете обналичить крупную сумму. Однако и здесь может быть установлен лимит.

Приняв окончательное решение, переходите к процедуре оформления. Она значительно упростилась за последние годы. Получить карту имеют право граждане РФ с постоянным источником дохода (и не менее трех месяцев работы на последнем месте) и положительной историей. Вы составляете заявление и ожидаете ответа в течение одного-двух рабочих дней. Или же заполняете анкету на официальном сайте организации. При этом вы не только экономите личное время на поездку в офис и очереди — онлайн-заявки рассматриваются гораздо быстрее обычных.

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