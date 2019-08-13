Многим из нас знакома ситуация с нехваткой финансов. В таких случаях быстрым решением проблемы следует назвать кредитные карты без процентов в Русском Стандарте. Плюс данной услуги не только в простом получении, но в и бесплатном снятии наличных. Поскольку часто «пластик» с заемными средствами предусмотрен для безналичных оплат, такой вариант выглядит рациональным способом хранения денег.

Процедура получения в последние годы значительно упростилась. Для оформления вам необходимо соответствовать основным требования (возраст, гражданство, положительная история) и представить справку с места работы (где вы числитесь не менее трех последних месяцев). Затем вы составляете заявление, ответ на которое приходит в течение одного-двух рабочих дней. Поэтому данный продукт удобен в случае срочной необходимости денежных средств.

Важные аспекты

Бесплатное снятие наличных с платежного инструмента, как правило, основано на трех основных параметрах:

продолжительность (определенный промежуток времени);

ограничение (суточное, месячное или разовое);

способ (в «своем» банкомате, у организаций-партнеров или на кассе в отделении банка).

При обналичивании крупных сумм оптимальным следует назвать последний вариант, однако стоит учитывать, что и в таком случае может быть установлен лимит.

Поэтому к выбору продукта необходимо подходить со всей ответственностью. Внимательно изучите все условия предоставления — возможно, какие-либо аспекты вас не устроят. Не стесняйтесь спрашивать — сотрудники с радостью ответят на все вопросы и проконсультируют вас по непонятным аспектам. Также вы вправе попросить рассчитать примерный график внесения платежей.

Основные преимущества

Помимо отсутствия комиссий и сборов, «пластик» удобен тем, что вам необязательно указывать цель заимствования средств. Еще один плюс — множество дополнительных опций, которые помогут сэкономить личные деньги. Например, cash back возвращает часть потраченной суммы, а партнерские программы предусматривают скидки на покупки. Нередко банки выдают заемные средства с грейс-периодом. Он подразумевает возможность погашения долга в течение заранее оговоренного срока без выплаты процентов.

Главное — вовремя вносите ежемесячные платежи. Опоздание даже на один день означает просрочку, которая влечет штрафные санкции.

Где заполнить анкету

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