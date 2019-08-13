Требуется оформить кредитную карту без проверки КИ в Банке «Санкт-Петербург»? В этом поможет сайт Banki.ru, который подобрал наиболее оптимальные и приемлемые предложения. На страницах сайта располагается:

актуальная информация, требования, правила и обязательства, с которыми лучше ознакомиться, чтобы решение было принято верное;

материалы по финансовой организации, включая контактные данные руководства, главного офиса и всех действующих филиалов по всей территории РФ;

рейтинг народного голосования. Проголосовать может любой потребитель, а вы увидите, какое предложение пользуется большей популярностью. Эти данные помогут сделать выводы перед принятием решения;

комментарии и отзывы. Здесь и позитивные и негативные выводы реальных потребителей услуги со всех регионов России;

тематические форумы, где проходит общение в режиме реального времени. Здесь можно задать вопросы, уточнить, определить положительные и отрицательные стороны. Рекомендуем пообщаться с клиентами перед заполнением заявки;

служба поддержки, работающая круглосуточно. Опытные менеджеры придут на помощь, они объяснят тонкости, помогут в заполнении анкеты, ответят на вопросы и окажут всестороннюю помощь в оформлении опубликованного предложения;

анкета, заполнив которую, клиент получит ответ в самое короткое время. Не требуется ходить по компаниям и стоять в очереди, просто пройдите анкетирование и узнайте результат в течение дня.

При предоставлении такой услуги финансовые организации зачастую повышают процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на непогашенную сумму денег и если расчет происходит раньше запланированного срока, то они не получают прописанную процентную ставку в полном объеме. Поэтому перед подписанием договора внимательно изучите информацию и проконсультируйтесь с представителем банка о всех нюансах и тонкостях.

Если в выдаче отказано, рекомендуем обратиться повторно спустя некоторое время. Правила подачи для потенциального клиента могут меняться, но чаще всего важно следующее:

гражданство Российской Федерации с постоянным местом прописки;

возраст не меньше 18 на момент взятия денег и не старше 65 на момент возврата;

постоянное место работы, желательно с непрерывным стажем от двух лет;

платежеспособность, в которую входит суммарный доход потребителя: зарплата, пенсия, социальные пособия, официально зарегистрированный доход, не запрещенный действующим законодательством.

Если возникли вопросы или непонимание требований, а также трудности в заполнении заявки, обязательно проконсультируйтесь с представителем или менеджерами Banki.ru. Решение должно быть взвешенным и обдуманным, чтобы была возможность своевременно и в полном объеме вносить оплату, поскольку малейшая просрочка грозит начислением штрафов и пени.