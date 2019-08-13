Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Банке «Санкт-Петербург», предложения с высоким процентом одобрения.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|0 - 1 188
|есть
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158 заявок
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Visa Classic
|от 25%
|до 750 000
|до 51
|299 - 3 588
|до 10%
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882 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Требуется оформить кредитную карту без проверки КИ в Банке «Санкт-Петербург»? В этом поможет сайт Banki.ru, который подобрал наиболее оптимальные и приемлемые предложения. На страницах сайта располагается:
При предоставлении такой услуги финансовые организации зачастую повышают процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на непогашенную сумму денег и если расчет происходит раньше запланированного срока, то они не получают прописанную процентную ставку в полном объеме. Поэтому перед подписанием договора внимательно изучите информацию и проконсультируйтесь с представителем банка о всех нюансах и тонкостях.
Если в выдаче отказано, рекомендуем обратиться повторно спустя некоторое время. Правила подачи для потенциального клиента могут меняться, но чаще всего важно следующее:
Если возникли вопросы или непонимание требований, а также трудности в заполнении заявки, обязательно проконсультируйтесь с представителем или менеджерами Banki.ru. Решение должно быть взвешенным и обдуманным, чтобы была возможность своевременно и в полном объеме вносить оплату, поскольку малейшая просрочка грозит начислением штрафов и пени.