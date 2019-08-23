Кредитные карты без проверки кредитной истории в Ситибанке

Банк: Ситибанк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Ситибанке, предложения с высоким процентом одобрения.
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Слова благодарности
Оценка: 5 Проверяется
Благодарю ваш коллектив Ленинский проспект и лично Светлану Алексеевну Донских,за всегда позитивный настрой ,за чуткое ,отзывчивое ,уважительное отношение к каждому клиенту,за... Весь отзыв
Спасибо!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Кредитную карту получила давно, но все никак не решалась пользоваться, были сомнения да и условия не совсем понимала)) В офис обслуживания сходить было лень, но... Весь отзыв
Все отзывы

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    • Чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, а досрочное погашение уменьшает их прибыль. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю предъявляют особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:

  • гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;
  • наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;
  • постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;
  • возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;
  • платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

    • Заходите на сайт и получите необходимые материалы в одном месте. Не требуется ходить и искать подходящие учреждения, мы это сделали за вас. Заполните анкету и ответ придет максимально быстро. Если он положительный, то пластиковый носитель доставляется курьером. Также можно его забрать самостоятельно в ближайшем отделении. Процедура подачи заявки простая и понятная. Обращайтесь, будем рады помочь.