Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Ситибанке, предложения с высоким процентом одобрения.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
|
|
Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
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Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
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Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
|
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
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Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, а досрочное погашение уменьшает их прибыль. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю предъявляют особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:
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