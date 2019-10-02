Срочно требуется оформить кредитную карту без проверки КИ в Газпромбанке? С помощью сайта Banki.ru это произойдет быстро, можно не выходить из дома, достаточно иметь точку доступа к интернету и документы под рукой. Пластиковый носитель доставляется курьерской службой по указанному адресу или пользователь может забрать его в любом отделении финансовой организации. Для взвешенного решения рекомендуем тщательно изучить предоставленные материалы и проанализировать свои возможности.

Основная причина отказа в выдаче денежных средств — плохая КИ, которую имеют по статистике 87% населения. На сегодняшний день большинство компаний не рассматривает эту причину, поскольку понимают, что у человека могли поменяться обстоятельства, а терять потенциального клиента не хочется. Чтобы снизить риски невыплат, банковские учреждения ужесточают условия. Они зависят от выбранной программы и тарификации, но основными остаются:

гражданство Российской Федерации;

постоянное место прописки;

подтверждение платежеспособности (постоянное место работы, ежемесячные социальные выплаты, пособия, доход от движимого и недвижимого имущества и прочее);

возраст на момент оформления не меньше 18 лет и на момент возврата не старше 65;

приветствуется обеспечение залогом или поручителем. Это не обязательное условие, но считается плюсом.

Чтобы оградить себя от просрочек и невыплат, компании предоставляют деньги с повышенной процентной ставкой. Кроме этого, некоторые не принимают досрочного погашения, поскольку проценты начисляются на оставшееся тело. Поэтому зачастую в договоре прописывается, что плата должна вноситься одинаковыми частями и в строго определенное число. Если оформитель не проводит оплату вовремя, на него начисляются штрафы и пени. Чтобы уточнить все нюансы, рекомендуем проконсультироваться с представителем компании или менеджерами нашего сайта. Также на страницах сайта располагаются:

Полный комплекс материалов, ознакомление с которыми позволит увидеть точное положение дел и поможет определиться;

Условия и требования, по которым компания предоставляет свои услуги;

Программа, определяющая наиболее популярное предложение, благодаря голосованию действующих пользователей;

Реальные отзывы, в которых опубликовано как положительное, так и отрицательное мнение об услуге;

тематические форумы, где вы можете задать вопросы, узнать тонкости и нюансы предоставляемого предложения. Общение происходит с реальными пользователями;

контактные данные выбранного учреждения. Здесь располагаются адреса, телефоны, электронная почта, а также контакты руководителей;

Служба поддержки, где работают только опытные менеджеры, которые придут на помощь в любой момент. Им можете рассказать о проблемах и непонимании деталей услуги, они в свою очередь помогут в оформлении и объяснят все тонкости.

Тщательно изучите материалы перед принятием решения, чтобы выбор был взвешенным. Если получен отказ, подайте заявку снова спустя некоторое время или обратитесь в другое учреждение. Не нужно собирать документы и стоять в очереди в ожидании ответа. Зайдите на сайт и найдите все в одном месте.