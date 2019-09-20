Кредитные карты без проверки кредитной истории в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Хоум Кредит Банке, предложения с высоким процентом одобрения.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
3 603 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Хоум Кредит Банк
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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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  • гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;
  • наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;
  • постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;
  • возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;
  • платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

    • Заходите на сайт и получите необходимые материалы в одном месте. Не требуется ходить и искать подходящие учреждения, мы это сделали за вас. Заполните анкету и ответ придет максимально быстро. Если он положительный, то пластиковый носитель доставляется курьером. Также можно его забрать самостоятельно в ближайшем отделении. Процедура подачи заявки простая и понятная. Обращайтесь, будем рады помочь.

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