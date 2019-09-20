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Чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, а досрочное погашение уменьшает их прибыль. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю предъявляют особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:

гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;

наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;

постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;

возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;

платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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