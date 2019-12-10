Кредитные карты без проверки кредитной истории в Московском Кредитном Банке

Банк: Московский Кредитный Банк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Московском Кредитном Банке, предложения с высоким процентом одобрения.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
 от 18% до 20 000 до 123 0 - 10 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Все предложения, отображенные на данной странице, являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.

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Свобода
Хоум Кредит Банк
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Ситибанк
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Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
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Отзывы

Отличная карта с отличными условиями!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поблагодарить сотрудников отделения за оперативную, компетентную и качественную работу. Предложили новую карту, т.к. нужно в ближайшее время совершить крупную покупку. И тут... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Услугами росбанка пользуюсь давно, раньше получал зарплату через росбанк. Совсем недавно мне понадобилась небольшая сумма, решил оформить кредитную карту, так как нужно сделать... Весь отзыв
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Ищете, где оформить кредитную карту без проверки КИ в Московском Кредитном Банке? Banki.ru подобрал самые оптимальные варианты, которые позволять провести оформление максимально быстро, не выходя из дома. Для проведения операции потребуется точка доступа к интернету и документы под рукой, чтобы ввести данные в анкету. Перед заполнением заявки рекомендуем тщательно изучить предоставленную информацию, чтобы ваше решение было правильным и взвешенным.

Плохая КИ — основная причина отказа финансовой организации, которую имеет 87% населения (по статистике). Большинство компаний понимает, что оформитель за время мог найти достойную работу и может вовремя вносить платежи, поэтому они предоставляют денежные средства, не обращая внимания на КИ. Естественно, чтобы иметь прибыль, такие компании предоставляют деньги под повышенную процентную ставку. Также, в зависимости от выбранной программы и тарификации, досрочное погашение невозможно. Это происходит потому, что проценты начисляются на оставшееся тело, поэтому досрочное погашение не выгодно. Поэтому выясните эти моменты перед подписанием договора. Чтобы начать оформление, потребуется соблюдать следующие условия:

  • предоставить паспорт, подтверждающий гражданство Российской Федерации, с постоянным местом прописки;
  • быть возрастом не младше 18 лет на момент взятия и не старше 65 на момент погашения;
  • платежеспособность. Сюда входит суммарный доход оформителя (заработная плата, социальные выплаты, пенсия, пособия, доход от движимого и недвижимого имущества и т.д.);
  • наличие поручителей или залога приветствуется, но не является обязательным.

    • На сайте Banki.ru располагается:

  • актуальная информация по предоставляемой услуге, требования, правила и обязательства, которые требуется изучить, чтобы решение было осознанное и взвешенное;
  • материалы по финансовой организации, включая контактные данные руководства, главного офиса и филиалов, расположенных по всей территории России;
  • рейтинг народного голосования. Проголосовать может любой пользователь предложения, а вы увидите, какая услуга пользуется большей популярностью;
  • комментарии и отзывы. Мы публикуем отрицательные и положительные комментарии, для объективного выбора пользователя;
  • тематические форумы, где проходит общение в режиме реального времени. Здесь можно задать вопросы, уточнить тонкости и нюансы, определить положительные и отрицательные стороны услуги. Рекомендуем пообщаться с потребителями, чтобы выяснить все нюансы;
  • служба поддержки, работающая круглосуточно. Опытные менеджеры придут на помощь в любое время суток. Они объяснят тонкости, помогут в заполнении анкеты, ответят на вопросы и окажут всестороннюю помощь в оформлении;
  • анкета, заполнив которую, клиент получит ответ в самое короткое время. Отметим, что, если будет отказано, можно подать заявку снова, спустя некоторое время или обратиться в иное банковское учреждение, расположенное на страницах Banki.ru.

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