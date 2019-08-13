Нужна кредитная карта без проверки КИ в Райффайзенбанке? Зайдите на Banki.ru и оформите заявку с большой вероятностью одобрения. Мы подобрали наиболее приемлемые и популярные предложения, с оптимальными условиями оформления. Чтобы решение было взвешенным, рекомендуем ознакомиться с опубликованной информацией и воспользоваться полезными функциями сайта. Здесь вы найдете:

актуальную и полную информацию по выбранному предложению и банковскому учреждению. Сюда входят: правила пользования и условия оформления, контактные данные руководства компании и филиалов отделения (адреса, телефоны, электронная почта);

комментарии и отзывы от действующих потребителей услуги. Публикуются все поступившие комментарии без исключения, это помогает в объективном восприятии ситуации;

тематические форумы, где пользователи общаются, делятся опытом и обсуждают все мелочи, связанные с данным предложением и другими услугами;

рейтинг народного голосования, где посетитель сайта может увидеть, какая услуга пользуется большей популярностью у простых людей;

анкета, заполнив которую, вы получите ответ компании в течение нескольких минут. Нет надобности ходить по банковским учреждениям и стоять в очередях;

служба поддержки сайта, работающая круглосуточно. Обратившись в нее (позвонив по указанному телефону), клиент получит помощь в оформлении и ответы на возникшие вопросы.

Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Но на сегодняшний день многие компании предоставляют денежные средства, не беря ее во внимание, при этом зачастую процентная ставка значительно повышена. Также, чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, и досрочное погашение уменьшает выгоду для банка. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю ставят особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:

повышенная процентная ставка;

гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;

наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;

постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;

возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;

платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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