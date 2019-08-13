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Кредитные карты без проверки кредитной истории в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Райффайзенбанке, предложения с высоким процентом одобрения.
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без проверки кредитной истории в Райффайзенбанке в городах:

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  • актуальную и полную информацию по выбранному предложению и банковскому учреждению. Сюда входят: правила пользования и условия оформления, контактные данные руководства компании и филиалов отделения (адреса, телефоны, электронная почта);
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    • Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Но на сегодняшний день многие компании предоставляют денежные средства, не беря ее во внимание, при этом зачастую процентная ставка значительно повышена. Также, чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, и досрочное погашение уменьшает выгоду для банка. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю ставят особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:

  • повышенная процентная ставка;
  • гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;
  • наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;
  • постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;
  • возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;
  • платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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