Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Райффайзенбанке, предложения с высоким процентом одобрения.
|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Mastercard Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 110
|0 - 1 800
|нет
|
5 846 заявок
|
Visa Gold
|от 29%
|до 600 000
|до 52
|1 490
|есть
|
758 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Нужна кредитная карта без проверки КИ в Райффайзенбанке? Зайдите на Banki.ru и оформите заявку с большой вероятностью одобрения. Мы подобрали наиболее приемлемые и популярные предложения, с оптимальными условиями оформления. Чтобы решение было взвешенным, рекомендуем ознакомиться с опубликованной информацией и воспользоваться полезными функциями сайта. Здесь вы найдете:
Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Но на сегодняшний день многие компании предоставляют денежные средства, не беря ее во внимание, при этом зачастую процентная ставка значительно повышена. Также, чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, и досрочное погашение уменьшает выгоду для банка. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю ставят особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:
Заходите на сайт и получите необходимые материалы в одном месте.