Кредитные карты без проверки кредитной истории в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в банке «Ренессанс Кредит», предложения с высоким процентом одобрения.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
414 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Удобно
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Оформила кредитную карту в вашем банке, потому что кэшбэк намного лучше, чем у Сбера. Так же понравилась работа вашего сотрудника, Палкина Максима. Молодой человек... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без проверки кредитной истории в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Ищете ресурс, который оформит кредитную карту без проверки КИ в банке «Ренессанс Кредит»? Сайт Banki.ru изучил актуальные предложения и опубликовал наиболее популярные. Мы основывались на простоте анкетирования и прозрачности ставки. Кроме этого, на страницах располагаются материалы и функции, которые помогут сделать выбор, а именно:

  • достоверная информация по банковскому учреждению, его история, сумма уже выданных денежных средств и прочее;
  • требования для получения денежных средств, которые могут меняться, в зависимости от программы финансовой компании;
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  • служба поддержки сайта, работающая для помощи пользователям. Менеджеры получают квалификацию, чтобы помощь была полная и точная.

    • Большинство компаний ставят особые условия, которые меняются в зависимости от выбранной программы, но чаще всего это: гражданство Российской Федерации; постоянное место прописки; подтверждение платежеспособности (постоянное место работы, ежемесячные социальные выплаты, пособия, доход от движимого и недвижимого имущества и прочее); возраст на момент оформления не меньше 18 лет и на момент возврата не старше 65; приветствуется обеспечение залогом или поручителем. Это не обязательное условие, но приветствуется и считается плюсом.

    Без проверки КИ ужесточаются условия выдачи, а именно: увеличивается процентная ставка и не допускается досрочное погашение. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, которые необходимо вернуть, поэтому досрочное погашение не выгодно. Если после ознакомления вас устраивают правила оформления, то, не теряя времени, приступайте к анкетированию. При положительном результате пластиковый накопитель доставляется курьером, или же его забирает клиент самостоятельно в ближайшем отделении.

    Мы сделали все, чтобы анкетирование проходило просто, быстро и понятно. При возникновении затруднений или вопросов, звоните по указанному телефону и получите бесплатную, развернутую консультацию. Изучайте данные и заполняйте заявку, а мы всегда придем на помощь.

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