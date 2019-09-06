Ищете ресурс, который оформит кредитную карту без проверки КИ в банке «Ренессанс Кредит»? Сайт Banki.ru изучил актуальные предложения и опубликовал наиболее популярные. Мы основывались на простоте анкетирования и прозрачности ставки. Кроме этого, на страницах располагаются материалы и функции, которые помогут сделать выбор, а именно:

достоверная информация по банковскому учреждению, его история, сумма уже выданных денежных средств и прочее;

требования для получения денежных средств, которые могут меняться, в зависимости от программы финансовой компании;

рейтинг народного голосования, где пользователи голосуют за и против предложения. Таким образом определяется наиболее популярный тариф;

отзывы, которые оставляют реальные пользователи услугами. Публикуются все комментарии, как положительные, так и отрицательные;

тематические форумы, где можно задать вопросы, поделиться опытом и спросить совета. Общение происходит с реальными пользователями в режиме настоящего времени;

контактные данные выбранного учреждения. Здесь располагаются адреса, телефоны, электронная почта;

служба поддержки сайта, работающая для помощи пользователям. Менеджеры получают квалификацию, чтобы помощь была полная и точная.

Большинство компаний ставят особые условия, которые меняются в зависимости от выбранной программы, но чаще всего это: гражданство Российской Федерации; постоянное место прописки; подтверждение платежеспособности (постоянное место работы, ежемесячные социальные выплаты, пособия, доход от движимого и недвижимого имущества и прочее); возраст на момент оформления не меньше 18 лет и на момент возврата не старше 65; приветствуется обеспечение залогом или поручителем. Это не обязательное условие, но приветствуется и считается плюсом.

Без проверки КИ ужесточаются условия выдачи, а именно: увеличивается процентная ставка и не допускается досрочное погашение. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, которые необходимо вернуть, поэтому досрочное погашение не выгодно. Если после ознакомления вас устраивают правила оформления, то, не теряя времени, приступайте к анкетированию. При положительном результате пластиковый накопитель доставляется курьером, или же его забирает клиент самостоятельно в ближайшем отделении.

Мы сделали все, чтобы анкетирование проходило просто, быстро и понятно. При возникновении затруднений или вопросов, звоните по указанному телефону и получите бесплатную, развернутую консультацию. Изучайте данные и заполняйте заявку, а мы всегда придем на помощь.