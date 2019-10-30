Кредитные карты без проверки кредитной истории в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Сбербанке России, предложения с высоким процентом одобрения.
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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    • Плохая КИ — наиболее распространенная причина отказа. Но на сегодняшний день многие компании предоставляют денежные средства, не беря ее во внимание, при этом зачастую процентная ставка значительно повышена. Также, чтобы иметь больше прибыли, компании начисляют повышенную процентную ставку и не допускают досрочного погашения. Это связано с тем, что проценты начисляются на остаток денежных средств, и досрочное погашение уменьшает выгоду для банка. Поэтому рекомендуем проконсультироваться с представителем организации или нашими менеджерами, чтобы выявить все нюансы и тонкости. При предоставлении денег пользователю ставят особые требования, которые меняются в зависимости от выбранной тарификации, но зачастую это:

  • повышенная процентная ставка;
  • гражданство Российской Федерации с постоянной пропиской;
  • наличие поручителей или залога, не всегда является обязательным, но бесспорно является плюсом;
  • постоянная работа или непрерывный стаж на одном месте не меньше двух лет;
  • возраст оформителя на момент взятия не меньше 18 лет и на момент возврата не больше 65;
  • платежеспособность, которая считается совокупностью дохода. Сюда входит: заработная плата, социальные выплаты и пособия, доход от сдачи движимого и недвижимого имущества в аренду и прочие источники прибыли, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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