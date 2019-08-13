Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в банке Тинькофф Банк, предложения с высоким процентом одобрения.
|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
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Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
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2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Плохая КИ является наиболее распространенной причиной отказа. Но на сегодняшний день выдаются деньги невзирая на нее. В зависимости от финансовой организации правила могут меняться, но основными и неизменными остаются:
При разработке интернет-ресурса мы вложили максимум данных и приложений, чтобы подача заявки была простой, доступной и понятной. Воспользуйтесь:
Ознакомление с информацией и пользование приложениями позволит максимально изучить предложения и определиться с выбором. Если получен отказ, подайте заявку снова спустя некоторое время или обратитесь в другое учреждение. Не нужно собирать документы и стоять в очереди в ожидании ответа. Зайдите на сайт и найдите все в одном месте.