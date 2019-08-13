Требуется кредитная карта без проверки КИ в банке Тинькофф Банк? Banki.ru изучил и подобрал наиболее приемлемые и оптимальные предложения. Чтобы принятое решение было правильным и взвешенным, ознакомьтесь с предоставленными данными. Это поможет объективно взглянуть на ситуацию и реально оценить свои возможности.

Плохая КИ является наиболее распространенной причиной отказа. Но на сегодняшний день выдаются деньги невзирая на нее. В зависимости от финансовой организации правила могут меняться, но основными и неизменными остаются:

гражданство Российской Федерации;

постоянное, а не временное место регистрации;.

возраст не меньше 18 лет на время взятия и не больше 65 на момент отдачи;

платежеспособность. Это может быть постоянное место работы, социальные выплаты (пенсия, пособия и т.д.), официальный доход, не противоречащий действующему законодательству (сдача недвижимости в аренду, выплаты за патенты, доход от частного предпринимательства и прочее);

наличие поручителей или залога. Это не обязательное условие, но приветствуется и считается плюсом, благодаря чему решение принимается в пользу оформителя за весьма короткий срок.

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