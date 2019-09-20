Кредитные карты без проверки кредитной истории в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк

Здесь вы можете оформить онлайн без проверки кредитной истории заявку на кредитную карту в Восточном Банке, предложения с высоким процентом одобрения.
3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 254 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
978 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
51 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без проверки кредитной истории в Восточном Банке в городах:

Подробнее

Требуется кредитная карта без проверки КИ в Восточном Банке? Banki.ru изучил и подобрал наиболее приемлемые и оптимальные предложения. Чтобы выбор был объективным и максимально правильным, специалисты изложили актуальную информацию по поводу данной спецуслуги. Не требуется хождения по компаниям и долгого ожидания ответа, просто пройдите анкетирование онлайн и получите результат в течение нескольких минут. На страницах интернет-ресурса находится:

полная информация по банковской организации, куда входит история создания, общая сумма выданных денежных средств, за весь период существования;

  • материалы по услуге, требования, необходимые для оформления, обязанности обеих сторон. Этот материал обязателен к изучению, чтобы выбор правильным, оптимальным с наиболее приемлемым тарифом;
  • контактные данные, как руководства, так и главного офиса, а также филиалов, которые располагаются по всей территории Российской Федерации;
  • рейтинг народного и официального голосования. Голосуют только действующие пользователи. Здесь узнаете какой тариф популярен в народе;
  • комментарии. Любой клиент оставляет отзыв об испробованной услуге. Публикуются все поступившие отзывы для объективной оценки. Мы не удаляем негативные комментарии, как делают большинство сайтов;
  • тематический форум, на котором проходит общение в режиме реального времени. Потребители делятся опытом, рассказывают о преимуществах и недостатках, а также о скрытых моментах и подводных камнях;
  • анкета, заполнив которую, оформитель получит результат в минимальный срок. Отметим, что, если получен отказ, то есть возможность подать заявку чуть позже или обратиться в другое банковское учреждение;
  • служба поддержки, где опытные менеджеры придут на помощь при первой необходимости. Можете задать возникшие вопросы, проконсультироваться по услуге и получить помощь в заполнении заявки.

    • Рекомендуем тщательно изучить тему перед тем, как сделать выбор. Реально оцените свои силы, взвесьте все за и против и только после заполняйте заявку. В зависимости от финансовой организации правила могут меняться, но основными и неизменными остаются:

  • гражданство Российской Федерации с постоянным местом прописки;
  • возраст не меньше 18 лет на дату взятия и не больше 65 на момент отдачи;
  • платежеспособность. Это может быть постоянное место работы, социальные выплаты (пенсия, пособия и т. д.), официальный доход, не противоречащий действующему законодательству (сдача недвижимости в аренду, выплаты за патенты и прочее);
  • наличие поручителей или залога. Это не обязательное условие, но приветствуется и считается плюсом.

    • После ознакомления с требованиями, свяжитесь по указанному номеру с опытными менеджерами Banki.ru и задайте возникшие вопросы, уточните правила и узнайте о досрочном погашении. В зависимости от выбранной программы, досрочное погашение не всегда приветствуется, поскольку компания теряет проценты, которые начисляются на оставшееся «тело». Поэтому если выплата проходит до установленного срока, финансовое учреждение теряет часть денег. В основном требуется оплата одинаковой суммой, строго в указанное в договоре число. При просрочке начисляются штрафы и пени, а клиент залезает в долговую яму.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях