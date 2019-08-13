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Кредитные карты без справок в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк


1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Альфа-Банке в городах:

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Если в ваши планы входит получение кредитной карты в Альфа-Банке, обратите внимание на информацию, собранную на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru. Здесь представлены программы, в рамках которых можно стать держателем пластика от надежной финансовой организации без справок, поручителей и залога. Такое решение особенно удобно для людей, старающихся рационально распоряжаться своим временем и не желающих тратить его на сбор необходимых документов.

Особенности и преимущества

Пластик, о котором идет речь, можно использовать для решения повседневных финансовых задач: оплаты товаров и услуг с помощью безналичного расчета, снятия наличных в банкоматах, отправки денежных переводов. Но многие люди получают его, чтобы иметь возможность в любой момент взять деньги взаймы у банка. Это существенно удобнее потребительского займа, ведь если ссуда потребуется вам несколько раз, не нужно то и дело подавать заявления.

Держатель может сэкономить. Для этого нужно гасить задолженность в течение льготного периода, чтобы избежать начисления процентов.

Важная информация на Banki.ru

На этой странице сайта представлены только актуальные и достоверные сведения. Все программы, с которыми мы предлагаем ознакомиться, в данный момент действуют. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно ознакомиться с их условиями. Обратите внимание на следующие характеристики:

  • процентная ставка;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • По любому из перечисленных критериев вы можете искать наиболее выгодные предложения, используя функцию сортировки. Она ранжирует программы по соответствию наиболее важному для вас параметру.

    Также советуем ознакомиться с отзывами клиентов банка, размещенными на этой странице. Из них вы узнаете о том, как происходит общение с сотрудниками, насколько эффективно работает служба поддержки, есть ли какие-либо подводные камни в использовании банковских продуктов, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

    Три шага для получения пластика

    Если вы определились с выбором, подать заявку на оформление выбранного платежного инструмента можно непосредственно с нашего сайта.

    1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с интересующим вас предложением.

    2. Дождитесь открытия новой странице и заполните на ней заявление.

    3. Проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Через некоторое время специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.