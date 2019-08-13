|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Если в ваши планы входит получение кредитной карты в Альфа-Банке, обратите внимание на информацию, собранную на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru. Здесь представлены программы, в рамках которых можно стать держателем пластика от надежной финансовой организации без справок, поручителей и залога. Такое решение особенно удобно для людей, старающихся рационально распоряжаться своим временем и не желающих тратить его на сбор необходимых документов.
Особенности и преимущества
Пластик, о котором идет речь, можно использовать для решения повседневных финансовых задач: оплаты товаров и услуг с помощью безналичного расчета, снятия наличных в банкоматах, отправки денежных переводов. Но многие люди получают его, чтобы иметь возможность в любой момент взять деньги взаймы у банка. Это существенно удобнее потребительского займа, ведь если ссуда потребуется вам несколько раз, не нужно то и дело подавать заявления.
Держатель может сэкономить. Для этого нужно гасить задолженность в течение льготного периода, чтобы избежать начисления процентов.
Важная информация на Banki.ru
На этой странице сайта представлены только актуальные и достоверные сведения. Все программы, с которыми мы предлагаем ознакомиться, в данный момент действуют. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно ознакомиться с их условиями. Обратите внимание на следующие характеристики:
По любому из перечисленных критериев вы можете искать наиболее выгодные предложения, используя функцию сортировки. Она ранжирует программы по соответствию наиболее важному для вас параметру.
Также советуем ознакомиться с отзывами клиентов банка, размещенными на этой странице. Из них вы узнаете о том, как происходит общение с сотрудниками, насколько эффективно работает служба поддержки, есть ли какие-либо подводные камни в использовании банковских продуктов, которые не бросаются в глаза при чтении документов.
Три шага для получения пластика
Если вы определились с выбором, подать заявку на оформление выбранного платежного инструмента можно непосредственно с нашего сайта.
1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с интересующим вас предложением.
2. Дождитесь открытия новой странице и заполните на ней заявление.
3. Проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.
Через некоторое время специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.