Кредитные карты без справок в Банке Финсервис

Банк: Банк Финсервис


2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
9% см. условия до 50 0 нет
9% см. условия до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Банке Финсервис в городах:

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Можно ли получить кредитную карту без справок? Для этого достаточно выбрать одну из программ, представленных на сайте Banki.ru и отправить заявку. Специалисты рассмотрят ее и свяжутся с вами по телефону или электронной почте, чтобы сообщить о принятом решении.

Нужен только паспорт

Зачастую стать клиентом банка можно лишь в том случае, если вы можете подтвердить платежеспособность одним из предложенных способов:

  • прямым — с помощью справки о доходе;
  • косвенным — нужно показать свидетельство о регистрации автомобиля, загранпаспорт с отметками о выездах за рубеж или другой аналогичный документ.

    • Но не все хотят тратить время на сбор запрошенных бумаг. Поэтому можно воспользоваться альтернативным вариантом, позволяющим стать держателем необходимого вам пластика по предъявлении паспорта гражданина РФ. В качестве страховки возможных рисков обычно используется повышение процентной ставки. Но можно избежать переплаты, просто погашая задолженность в течение льготного периода.

    Выгодные предложения на Banki.ru

    Наш онлайн-сервис собрал на этой странице множество программ с привлекательными условиями. Рекомендуем внимательно ознакомиться с ними и сравнить между собой, чтобы выбрать вариант, который подойдет именно вам.

    Основные характеристики, которые следует принять в расчет — это:

  • процентная ставка;
  • длительность льготного периода.

    • Есть и другие важные параметры:

  • лимит заемных средств;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • Мы предусмотрели функцию быстрого поиска, которая поможет найти подходящий вариант с минимальными затратами времени. Достаточно одного нажатия кнопки, чтобы перестроить список по соответствию любому из перечисленных выше критериев. Так вы поднимете в верхнюю часть списка наиболее интересные предложения.

    Когда определитесь с выбором, нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшей вас программой, чтобы перейти к оформлению заявления.

    Отзывы

    Рассказы тех, кто обратился в банк и стал его клиентами — важный источник информации. Из них вы узнаете то, что нельзя прочитать между строчек документов. Авторы отзывов — реальные люди, у которых есть собственное мнение об этой финансовой организации. Они пишут о том, что им понравилось, отмечают то, что, с их точки зрения, следовало бы изменить или улучшить, а также дают полезные советы. Вы можете не просто прочесть эти рассказы, но и, если возникнет необходимость, задать вопросы тем, кто их написал.

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