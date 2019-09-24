Кредитные карты без справок в Геобанке

Банк: Геобанк


2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Дополнение к отзыву, оставленному ранее
Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты без справок в Геобанке в городах:

Подробнее

Если в ваши планы входит получение кредитной карты в Геобанке, обратите внимание на информацию, собранную на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru. Здесь представлены программы, в рамках которых можно стать держателем пластика от надежной финансовой организации без справок, поручителей и залога. Такое решение особенно удобно для людей, старающихся рационально распоряжаться своим временем и не желающих тратить его на сбор необходимых документов.

Особенности и преимущества

Пластик, о котором идет речь, можно использовать для решения повседневных финансовых задач: оплаты товаров и услуг с помощью безналичного расчета, снятия наличных в банкоматах, отправки денежных переводов. Но многие люди получают его, чтобы иметь возможность в любой момент взять деньги взаймы у банка. Это существенно удобнее потребительского займа, ведь если ссуда потребуется вам несколько раз, не нужно то и дело подавать заявления.

Держатель может сэкономить. Для этого нужно гасить задолженность в течение льготного периода, чтобы избежать начисления процентов.

Важная информация на Banki.ru

На этой странице сайта представлены только актуальные и достоверные сведения. Все программы, с которыми мы предлагаем ознакомиться, в данный момент действуют. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно ознакомиться с их условиями. Обратите внимание на следующие характеристики:

  • процентная ставка;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • уровень популярности.

    • По любому из перечисленных критериев вы можете искать наиболее выгодные предложения, используя функцию сортировки. Она ранжирует программы по соответствию наиболее важному для вас параметру.

    Также советуем ознакомиться с отзывами клиентов банка, размещенными на этой странице. Из них вы узнаете о том, как происходит общение с сотрудниками, насколько эффективно работает служба поддержки, есть ли какие-либо подводные камни в использовании банковских продуктов, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

    Три шага для получения пластика

    Если вы определились с выбором, подать заявку на оформление выбранного платежного инструмента можно непосредственно с нашего сайта.

    1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с интересующим вас предложением.

    2. Дождитесь открытия новой странице и заполните на ней заявление.

    3. Проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    Через некоторое время специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки

    Инвестиции

    Российские акции
    Иностранные акции
    Еврооблигации

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте

    Отзывы

    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях