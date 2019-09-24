Если в ваши планы входит получение кредитной карты в Геобанке, обратите внимание на информацию, собранную на этой странице онлайн-сервиса Banki.ru. Здесь представлены программы, в рамках которых можно стать держателем пластика от надежной финансовой организации без справок, поручителей и залога. Такое решение особенно удобно для людей, старающихся рационально распоряжаться своим временем и не желающих тратить его на сбор необходимых документов.

Особенности и преимущества

Пластик, о котором идет речь, можно использовать для решения повседневных финансовых задач: оплаты товаров и услуг с помощью безналичного расчета, снятия наличных в банкоматах, отправки денежных переводов. Но многие люди получают его, чтобы иметь возможность в любой момент взять деньги взаймы у банка. Это существенно удобнее потребительского займа, ведь если ссуда потребуется вам несколько раз, не нужно то и дело подавать заявления.

Держатель может сэкономить. Для этого нужно гасить задолженность в течение льготного периода, чтобы избежать начисления процентов.

Важная информация на Banki.ru

На этой странице сайта представлены только актуальные и достоверные сведения. Все программы, с которыми мы предлагаем ознакомиться, в данный момент действуют. Чтобы сделать взвешенный выбор, рекомендуем внимательно ознакомиться с их условиями. Обратите внимание на следующие характеристики:

процентная ставка;

лимит заемных средств;

длительность льготного периода;

стоимость годового обслуживания;

уровень популярности.

По любому из перечисленных критериев вы можете искать наиболее выгодные предложения, используя функцию сортировки. Она ранжирует программы по соответствию наиболее важному для вас параметру.

Также советуем ознакомиться с отзывами клиентов банка, размещенными на этой странице. Из них вы узнаете о том, как происходит общение с сотрудниками, насколько эффективно работает служба поддержки, есть ли какие-либо подводные камни в использовании банковских продуктов, которые не бросаются в глаза при чтении документов.

Три шага для получения пластика

Если вы определились с выбором, подать заявку на оформление выбранного платежного инструмента можно непосредственно с нашего сайта.

1. Нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с интересующим вас предложением.

2. Дождитесь открытия новой странице и заполните на ней заявление.

3. Проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

Через некоторое время специалисты банка свяжутся с вами, чтобы сообщить о принятом решении.