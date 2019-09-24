Кредитные карты без справок в МТС Банке

Банк: МТС Банк


3 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 нет
41 заявка
Visa Platinum
Mastercard World
 от 24,9% до 299 999 до 51 900 до 8%
Mastercard Standard
 10% до 150 000 до 1100 0 - 10 950 до 8%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

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Оценка: 5 Проверяется
Уважаемая администрация Совкомбанк, не так давно, а точнее 12.09.2019г., я писала отзыв о работе вашего отделения в г. Железнодорожный. Но вы не приняли данный отзыв, хотелось бы... Весь отзыв
Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность сотруднику банка Александру Живаго. В связи с задержкой зарплаты, я пришел оплачивать кредит вечером в последний день по графику. А так как у меня не... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в МТС Банке в городах:

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На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация о кредитных картах , которые можно получить без справок, по одному паспорту гражданина РФ. Упрощенный процесс получения особенно важен для тех, кто ценит свое время. Вы можете выбрать одно из выгодных предложений и стать держателем пластика, не предоставляя документы, подтверждающие платежеспособность.

Процентная ставка по программам, представленным на сайте, выше по сравнению с аналогичными продуктами, для оформления которых нужен стандартный пакет документов. Но избежать переплаты несложно, достаточно лишь погашать задолженность в течение льготного периода. Разумный контроль над финансами делает это предложение особенно выгодным.

Важные преимущества

Цифровые деньги сегодня существенно популярнее наличных. Это объясняется множеством причин, среди которых:

  • удобство — пластиковый носитель в форме прямоугольника не занимает много места, в отличие от кошелька с банкнотами, им просто пользоваться, не нужно ждать, пока продавец отсчитает сдачу, и т. д.;
  • надежность и безопасность — деньги на счету защищены посредством современных технологий;
  • универсальность — пластик, о котором идет речь, можно использовать не только для решения повседневных финансовых задач, но и для того, чтобы брать банковские заемные средства, которые можно расходовать на любые цели.

    • Сделайте выбор на Banki.ru

    Благодаря большому количеству программ вы обязательно найдете вариант, оптимально соответствующий вашим предпочтениям. Обратите внимание на базовые условия каждого предложения: процентные ставки, длительность льготного периода и т. д. Специальная функция быстрого поиска поможет отыскать подходящее решение с минимальными затратами времени. С ее помощью можно сортировать варианты, поднимая в верхнюю часть списка предложения, которые максимально соответствуют выбранному критерию.

    Полезную информацию можно найти в отзывах, размещенных на этой странице. Их авторы — клиенты банка, решившие поделиться своим мнением об общении с сотрудниками финансовой организации, особенностях подачи документов и т. д.

    Оформление заявки в один клик

    Рядом с каждой программой в списке есть кнопка «Онлайн-заявка». Нажмите на нее, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней дополнительной информацией и формой заявления. Заполните форму, проверьте точность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение. Специалисты свяжутся с вами по телефону или напишут письмо на электронную почту, чтобы сообщить о принятом решении.

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