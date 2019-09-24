Бывает так, что вам срочно требуются деньги. В этой ситуации можно действовать различными способами: искать помощи у родственников или друзей, обращаться в банк либо микрофинансовую организацию. Многие предпочитают брать потребительский заем, но есть альтернативный вариант — кредитная карта. Ее держателю доступна определенная сумма в пределах установленного лимита, которой можно воспользоваться, когда это нужно. В отличие от потребительского займа, взять ссуду можно неограниченное число раз, главное — своевременно гасить задолженность. По истечении срока действия пластика можно возобновить договор, если его условия вас устраивают.

Простое и быстрое оформление

Популярный банковский продукт — пластик, который можно получить без справок. Вам нужно лишь предъявить паспорт гражданина РФ, не подтверждая платежеспособность справкой о доходе, свидетельством о регистрации автомобиля, загранпаспортом и какими-либо другими документами. Такое решение выгодно и потому, что нередко право пользования пластиком оформляется в день обращения. С другой стороны, банк страхует свои риски более высокой процентной ставкой.

Информация, которая вам пригодится

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает познакомиться с программами — надежной финансовой организации, предоставляющей возможность получить пластик без справок. На сайте размещаются актуальные и достоверные сведения, которые регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости оперативно корректируются или полностью обновляются.

Прежде чем выбрать одно из предложений, внимательно изучите их условия:

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