|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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14 331 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Рассчитываете получить кредитную карту в банке Тинькофф Банк без справок? На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru представлена информация, которая вам пригодится. Сайт:
Минимум документов
Чтобы стать клиентом банка, в большинстве случаев нужно предоставить подтверждение платежеспособности. Оно может быть:
Но это не всегда удобно для того, кто планирует стать держателем пластика. Поэтому финансовая организация предлагает другое решение — оформление без справок. Обычно в этом случае процентная ставка повышается, но если вы успеете погасить задолженность в течение льготного периода, то это не повлияет на расходы.
Важная информация на Banki.ru
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