Кредитные карты без справок в Восточном Банке

Банк: Восточный Банк


2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
2 254 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
51 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты без справок в Восточном Банке в городах:

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Многие граждане России пользуются кредитными картами. Это интересная альтернатива традиционному потребительскому займу. Владелец пластика может не обращаться в банк каждый раз, когда ему потребуются деньги, достаточно лишь взять необходимую сумму в пределах установленного договором лимита, а затем своевременно вернуть ее на счет. Как и в случае с обычной ссудой, гасить задолженность можно удобным способом: полностью либо и по частям.

Оформление по паспорту

Финансовая организация предпочитает иметь дело с клиентами, способными подтвердить наличие постоянного дохода. Чаще всего займы выдаются тем, кто предоставляет справку о заработной плате либо документы, косвенно показывающие платежеспособность: паспорт транспортного средства, загранпаспорт с отметками о пересечении границы и т. д.

Но есть и другой вариант — оформление без справок. В этом случае достаточно предоставить паспорт гражданина РФ, а при подаче онлайн-заявки — указать паспортные данные. Только стоит быть готовым к тому, что процентная ставка будет выше, чем обычно.

Как выбрать подходящий вариант

На этой странице онлайн-сервиса Banki.ru собраны предложения от — надежной финансовой организации, которой доверяет множество клиентов. Как выбрать программу, оптимально соответствующую вашим запросам? Нужно внимательно изучить условия и сравнить их между собой.

Наиболее важные параметры — это:

  • процентная ставка;
  • лимит заемных средств;
  • длительность льготного периода;
  • стоимость годового обслуживания;
  • степень популярности.

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    Некоторые программы предусматривают бонусы и дополнительные опции, например, CashBack — возможность вернуть на счет часть израсходованных средств. Информацию об их наличии вы также найдете на сайте.

    И обязательно ознакомьтесь с отзывами. Они написаны реальными клиентами банка, которые делятся своим опытом получения пластика.

    Как обратиться в банк?

    Определились с выбором? Теперь:

  • нажмите кнопку «Онлайн-заявка» рядом с заинтересовавшим вас предложением;
  • откроется новая страница — заполните размещенную на ней форму;
  • проверьте правильность указанных сведений и отправьте готовый документ на рассмотрение.

    • О принятом решении вам сообщат по телефону или письмом по электронной почте.

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