Кредитные карты с большим лимитом в Банке «Санкт-Петербург»

Выбор лучших источников финансирования с banki.ru

Кредитная карта с большим лимитом в Банке «Санкт-Петербург» предоставляет полную свободу действия. Он может делать покупки в супермаркетах и интернет-магазинах, оплачивать счета в ресторанах и отелях, погашать штрафы и даже снимать наличные.

Преимущества карточных программ

Большой плюс — простота оформления. От заемщика требуются только два документа — паспорт и справка, подтверждающая доход. Никаких залогов и договоров поручительства — ведь для проверки платежеспособности используется новейшая технология скоринга. В среднем, процедура подачи заявки отнимает полчаса. По истечении этого времени клиент получает решение. После остается только ознакомиться с условиями договора и получить пластиковую карточку.

Другими преимуществами финансовой услуги следует назвать:

выгодные условия — в течение льготного периода можно обойтись нулевой переплатой. Заемщикам также доступны кешбэки и бонусные программы, позволяющие компенсировать часть расходов;

возможность подключения дополнительных сервисов, включая зарплатные проекты, получение соцвыплат, текущие счета и депозиты;

безопасность. Для блокировки заемных средств достаточно сделать один звонок на горячую линию. Это помогает избежать лишних расходов при потере или краже платежного средства.

Не выходя из дома

Именно так — современные технологии позволяют подавать заявку с помощью смартфона, компьютера и любого другого устройства, имеющего доступ к интернету. Многие финансовые компании также предлагают услугу курьерской доставки, которая сводит затраты времени и усилий к минимуму.

Банковская карточка подходит для онлайн-расчетов. Ею можно оплачивать самые разные покупки в интернете — от продуктов питания до готовых сайтов, смартфонов и заказов из зарубежных магазинов.

Удобный поиск

Портал banki.ru помогает выбирать лучшие предложения на российском финансовом рынке. В нем можно сортировать услуги по ключевым параметрам и дополнительным условиям. Открыв страницу понравившейся программы, вы получите дополнительную информацию:

требования к возрасту заемщика, трудовому стажу и размеру дохода;

ограничения по операциям в месяц и день;

размер комиссии за снятие наличных и проверку счета;

экспертные оценки.

На сайте также представлено множество материалов, которые помогут освоить сложную терминологию, узнать о принципе действия популярных услуг и оценить устойчивость конкретных организаций.